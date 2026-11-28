Jak informuje agencja Reutera, OpenAI złożyło w piątek pozew wzajemny przed sądem federalnym w Kalifornii. Firma twierdzi, że praktyki rekrutacyjne Apple mają na celu zatrzymywanie pracowników i ograniczanie ich możliwości podejmowania pracy przy technologiach rozwijanych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.

Reklama Reklama

Spór dotyczy między innymi rynku urządzeń elektronicznych wyposażonych w sztuczną inteligencję. OpenAI pracuje nad własnymi produktami tego rodzaju, które mogą stać się bezpośrednią konkurencją dla urządzeń Apple. W pozwie spółka przekonuje, że jej nowe urządzenia mogą „prześcignąć Apple na rynku, który firma uważa za własne terytorium”.

Czytaj więcej Prawo na świecie Kradzież tajemnic handlowych. Apple pozywa OpenAI Apple wniosło pozew przeciwko OpenAI do sądu w Północnej Kalifornii zarzucając firmie kradzież tajemnic handlowych – poinformowało CNBC powołując s...

Spór o poufne informacje i byłego pracownika

Jednym z głównych wątków pozwu jest sprawa byłego pracownika OpenAI, który po sześciu miesiącach pracy w tej firmie został ponownie zatrudniony przez Apple. Według OpenAI miał on wcześniej uzyskać dostęp do poufnych informacji dotyczących nowego urządzenia oraz planów rozwoju kolejnych produktów sprzętowych. Twórca ChatGPT sugeruje, że pozyskanie tych dokumentów mogło być rzeczywistym celem podjęcia przez niego pracy w OpenAI.

Apple stanowczo odrzuca te zarzuty. Koncern zaprzecza, jakoby ponowne zatrudnienie byłego pracownika miało służyć zdobyciu poufnych informacji konkurenta. Nie zgadza się również z oskarżeniami o próby ograniczania konkurencji na rynku urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję. – Roszczenia wzajemne OpenAI są przejrzystą próbą odwrócenia uwagi od istoty pozwu Apple – napisała firma w wydanym w piątek oświadczeniu.

Apple oskarża OpenAI o kradzież własności intelektualnej

Obecny spór jest następstwem pozwu złożonego przez Apple w lipcu przeciwko OpenAI oraz dwóm byłym pracownikom koncernu – Tangowi Tanowi i Changowi Liu. Apple zarzuca im bezprawne wykorzystanie tajemnic handlowych na potrzeby rozwoju działalności OpenAI na rynku urządzeń konsumenckich.

Jak przypomina agencja Reutera, Tan przez 24 lata pracował w Apple, gdzie zajmował stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za projektowanie produktów iPhone i Apple Watch. Był również członkiem zespołu, który założył startup io Products, zajmujący się rozwojem urządzeń opartych na sztucznej inteligencji. W 2025 roku spółkę przejęło OpenAI.

OpenAI oraz byli pracownicy Apple odrzucają te oskarżenia. Twierdzą, że pozew koncernu opiera się między innymi na nieuprawnionym monitorowaniu prywatnych wiadomości Liu już po zakończeniu przez niego pracy w Apple.

W złożonym w piątek pozwie OpenAI zakwestionowało praktyki Apple dotyczące korzystania przez pracowników z prywatnych urządzeń i kont do wykonywania obowiązków służbowych. Według twórcy ChatGPT Apple utrudnia pracownikom oddzielenie danych zawodowych od prywatnych w momencie odchodzenia z firmy. OpenAI twierdzi ponadto, Apple nadal uzyskuje dostęp do prywatnych urządzeń i kont byłych pracowników po zakończeniu przez nich zatrudnienia. Ma to umożliwiać koncernowi „monitorowanie i zastawianie pułapek na odchodzących pracowników”, którzy podejmują pracę u konkurencji.