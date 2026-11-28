Nawrocki w piątek poinformował o podpisaniu trzech ustaw, jednocześnie odmawiając podpisania dwóch kolejnych. Prezydent po raz drugi zawetował ustawę dotyczącą opłaty cukrowej, nie podpisał też ustawy, która przewidywała nową, 24-proc. stawkę w PIT, zmieniała progi podatkowe i podnosiła stawkę CIT dla największych firm do 22 proc.

Reklama Reklama

– Ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia – przekonywał Nawrocki w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. – Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w 2023 r. – dodał prezydent.

Według niego korzyści z ustawy nie odczuje 9 na 10 podatników rozliczających się według skali. – Nauczyciel zarabiający 5 tys. zł? Nic. Pracownik sklepu otrzymujący 4 tys. zł? Nic. Emeryt liczący pieniądze na leki i żywność? Również nic – mówił Nawrocki. – Nie można nazywać powszechną ulgą rozwiązania, które pomija zdecydowaną większość obywateli – ocenił, choć sam przyznał, że rząd przedstawia reformę jako „ulgę dla klasy średniej”.

Nawrocki wetuje zmiany w ryczałcie. Zandberg: Obrona cwaniaczków

W zawetowanej ustawie stawka CIT dla firm, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro, miała natomiast wzrosnąć z 19 do 22 proc. – Wyższy podatek dla przedsiębiorstwa produkcyjnego oznacza mniej środków na inwestycje, maszyny, wynagrodzenia i rozwój. Może prowadzić do odkładania zatrudnienia, a w trudniejszych przypadkach również do zwolnień – argumentował Nawrocki. Jego zdaniem wzrost obciążeń ponoszonych przez firmy mógłby zostać przerzucony przez nie na konsumentów, w postaci wyższych cen. Mógłby również ograniczyć podwyżki dla pracowników.

„Odsłuchałem uzasadnienie prezydenta Nawrockiego do kolejnego weta. Krótko: obrona cwaniaków na ryczałcie – nie do obrony. Bajanie, że biznesów z przychodami powyżej 50 milionów euro nie stać na dorzucanie się do budżetu – nie do obrony” – skomentował na Facebooku Adrian Zandberg.

Zandberg: Nawrocki opowiada o paróweczkowym kapitalizmie w stylu wczesnego Korwina

W ocenie współprzewodniczącego partii Razem „robienie z tych kosmetycznych zmian w podatkach zamachu na (baczność!) polskich przedsiębiorców (spocznij!) jest śmieszne”. „Ten rząd można i należy krytykować za to, że nie rusza głównych patologii podatkowych, tylko zajmuje się drobiazgami. Ale prezydent tego nie robi. Zamiast tego opowiada o paróweczkowym kapitalizmie w stylu wczesnego Korwina” – napisał.

„Może to się klika, może to się partyjniacko-politycznie opłaca – ale jest szkodliwe dla państwa” – podsumował Adrian Zandberg.

Wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w korespondencji z serwisem gazeta.pl zapowiedział, że rząd wróci z reformą podatkową. „Nie zrezygnujemy z korzystnych zmian" – stwierdził.

Od początku swojej kadencji Karol Nawrocki zawetował już 52 ustawy.