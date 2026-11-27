W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustaw zmieniających progi podatkowe i podwyższających CIT dla koncernów.

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Przepisy dot. PIT zakładały podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Ponadto nowela wprowadzała nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostałyby objęte stawką 32 proc. Według rządu 3,5 mln podatników zyskałoby na zmianach.

- Pomija ona 9 na 10 podatników. Obniżka dotyczy niespełna 10 proc. rozliczających się według skali. Osoby z podstawą opodatkowania poniżej 120 tys. zł rocznie, odpowiadającą w przybliżeniu wynagrodzeniu blisko 12 tys. zł brutto miesięcznie nie zyskają ani złotówki - argumentował Nawrocki.

To zmiana w podejściu Karola Nawrockiego, gdyż do tej pory popierał podniesienie drugiego progu. Taki postulat znalazł się nawet w jego programie wyborczym podczas kampanii w 2025 r.. Pół roku temu chwalił postulat Polski 2050 w tej sprawie. „To dobra inicjatywa, którą popieram” - napisał w kwietniu na X.

Domański: weto pozbawia miliony Polaków obniżki podatków

Ruch Karola Nawrockiego wywołał krytykę ze strony rządu.

"Zabrać ludziom pieniądze przed świętami potrafią tylko Grinch i Karol Nawrocki" - skomentował premier Donald Tusk.

„Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin. Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd” - napisał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

„Karol Nawrocki właśnie sięgnął do kieszeni 3,5 mln pracujących Polaków. Jednym podpisem zablokował obniżkę PIT, przez co miliony ludzi zapłacą wyższe podatki. To nie jest spór polityczny - to jawne działanie na szkodę obywateli” - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

„Wybór był prosty: niższe podatki dla 3,5 mln pracowników albo ochrona wielkich korporacji (powyżej 50 mln euro przychodu). Karol Nawrocki bez wahania stanął po stronie gigantów, uderzając w ciężko pracujących Polaków” - dodał Szłapka.