Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie ukarał kierownika budowy po kontroli w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Jak informuje Wirtualna Polska, inspektorat zareagował na kontrowersje związane z wrześniową wizytą minister kultury Marty Cienkowskiej na dachu zabytkowego gmachu. Urząd nie ujawnił, jakie konkretnie uchybienia wykryto ani wysokości kary.

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Kontrola po wizycie minister kultury

Sprawa dotyczy wydarzenia z września 2026 roku, zorganizowanego w związku z zakończeniem jednego z etapów rewitalizacji Gmachu Głównego krakowskiego teatru. Prace prowadzone w zabytkowym obiekcie rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku.

Podczas wizyty Marta Cienkowska, w towarzystwie dyrektora teatru Krzysztofa Głuchowskiego i innych uczestników, znalazła się na dachu oraz konstrukcji rusztowania. Opublikowane fotografie zwróciły uwagę na sposób zabezpieczenia miejsca, a także wyposażenie osób przebywających na wysokości. Minister miała na sobie buty na wysokim obcasie i nie korzystała z kasku ochronnego. Na zdjęciach również inni uczestnicy nie mieli podstawowych środków ochrony.

Wirtualna Polska poprosiła wówczas o ocenę fotografii inspektora BHP z wieloletnim doświadczeniem.

– Na zdjęciach zarejestrowano szereg poważnych nieprawidłowości oraz naruszeń bezwzględnie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego – ocenił anonimowy ekspert w rozmowie z WP.

Kierownik budowy ukarany przez PINB

Doniesienia o możliwych uchybieniach zainteresowały również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Inspektorat zlecił kontrolę obiektu, która odbyła się w połowie października. Jej rezultatem, jak wynika z informacji przekazanych WP, było ukaranie kierownika budowy mandatem karnym.

„Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wykonywania robót budowlanych kierownik budowy został ukarany mandatem karnym” – przekazał urząd w odpowiedzi na pytania redakcji.

PINB nie podał jednak, jakie uchybienia wykazała kontrola, ani jaka kwota mandatu została nałożona. Z informacji przywołanych przez WP wynika, że przepisy przewidują karę do 500 zł za pojedyncze wykroczenie.

Brak kasków i zabezpieczeń na rusztowaniu

Wśród zastrzeżeń przedstawionych wcześniej przez eksperta BHP znalazł się brak kasków u osób przebywających na dachu i rusztowaniu. Zwrócił on również uwagę na obuwie uczestników wizyty, w tym wysokie obcasy ministry, które w takich warunkach mogą zwiększać ryzyko poślizgnięcia się lub upadku.

Ekspert wskazywał ponadto na niekompletne zabezpieczenia pomostów rusztowania. Według jego oceny brakowało odpowiednich poręczy oraz krawężników chroniących przed upadkiem, a osoby znajdujące się na konstrukcji nie miały szelek bezpieczeństwa.