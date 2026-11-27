Temat nieprawidłowości w muzeum nagłośnił portal Zero.pl we wrześniu 2026 r. Bazując na wewnętrznych pismach ministerstwa dziennikarze ujawnili wówczas, że w przypadku części podróży dyrektora Muzeum brak jest jakiejkolwiek dokumentacji uzasadniającej wyjazd służbowy.

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Początkowo dyrekcja muzeum ignorowała pytania redakcji lub udzielała zdawkowych odpowiedzi, zaprzeczając ustaleniom MKiDN, a ostatecznie biuro prasowe zarzuciło dziennikarzom łamanie prawa poprzez nadsyłanie licznych zapytań mających rzekomo paraliżować działalność instytucji.

Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierowane przez Martę Cienkowską potwierdziła nieprawidłowości. Z wystąpienia pokontrolnego wynika, że w latach 2022–2025 placówka przeznaczyła na delegacje (diety, bilety i noclegi) ponad 2 mln zł – kolejno 615 tys. zł, 425 tys. zł, 454 tys. zł oraz 525 tys. zł. Według urzędników kierujący instytucją od dwóch dekad Piotr Cywiński dopuścił się niegospodarności i złamał ustawę o finansach publicznych, finansując ze środków muzeum podróże o charakterze prywatnym.

Nadmiernie długie pobyty w stolicy i nieuprawnione loty

Audytorzy przeanalizowali 75 wyjazdów służbowych dyrektora do Warszawy, w której na co dzień mieszka. W 54 przypadkach korzystał on z auta służbowego z kierowcą na trasie z Oświęcimia do stolicy i z powrotem, a 21 razy podróżował samolotem. Jedynie dla trzech przelotów przedstawiono wymagane uzasadnienie – pozostałe 18 uznano za naruszenie wewnętrznych przepisów i niecelowy wydatek.

Wątpliwości wzbudził także czas trwania wizyt, ponieważ aż 18 z nich przekroczyło tydzień. Kontrolerzy zakwestionowali m.in.: 13-dniowy wyjazd (delegacja nr 73), którego celem było spotkanie w ramach wizyty prezydenckiej, 14-dniowy pobyt z 2024 roku na spotkaniu rocznicowym i gali oraz inną 12-dniowa delegacja w Warszawie. Nie dali też wiary, że konieczna była aż 10-dniowa podróż do stolicy na przełomie lutego i marca 2024 roku, której elementem miał być wywiad w rozgłośni nieposiadającej nawet studia nagraniowego w Warszawie (nazwy instytucji i rozmówców w raporcie zanonimizowano).

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Rozbieżności w dokumentacji i sprawa taksówki z Berlina

Kontrola ujawniła sprzeczności w papierach dotyczących wyjazdu z przełomu kwietnia i maja 2024 roku. Z oficjalnego rozliczenia wynikało, że dyrektor udał się z Oświęcimia do Szczecina (22–24 kwietnia), a stamtąd na dziesięć dni do Warszawy (m.in. na obrady Sejmu i uroczystości na placu Zamkowym). Inne rachunki pokazały jednak, że 22 kwietnia Cywiński znajdował się w Berlinie, skąd pokonał 150-kilometrowy odcinek do Szczecina taksówką, by dwa dni później polecieć do stolicy.

Resort skrytykował również roczne ewidencje czasu pracy dyrektora – brakowało w nich jakichkolwiek wzmianek o delegacjach czy pracy zdalnej. Spośród 28 kwestionowanych podróży, których cele Cywiński starał się wyjaśnić, przy ośmiu nie przedstawił żadnego potwierdzenia, a przy dwudziestu dokumentacja była niepełna. Dyrektor tłumaczył to telefonicznym lub osobistym umawianiem spotkań.

Urzędnicy wytknęli mu też konkretne luki czasowe bez odnotowanej nieobecności w pracy: w 2022 roku kierowca odebrał go z Warszawy 1 sierpnia, choć posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w KPRM odbyło się 26 lipca; z kolei przed wylotem do Paryża wyjechał do stolicy z pięciodniowym wyprzedzeniem.

Sam Cywiński utrzymuje, że flota muzeum co do zasady nie służy dojazdom do domu, lecz realizacji obowiązków poza siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, a odstępstwa zdarzają się wyłącznie incydentalnie.

Pracowali nad Bałtykiem, bo tam można się skoncentrować

Zastrzeżenia MKiDN objęły również wyjazdy innych członków kierownictwa i personelu. Jako przykład wskazano delegację do Kątów Rybackich na Mierzei Wiślanej, oddalonych o ponad 500 km od Oświęcimia. Za zakwaterowanie zapłacono tam 5,5 tys. zł (do tego doszło częściowe wyżywienie). Muzeum wyjaśniło, że zespół wyjechał w celu przygotowania raportu rocznego za 2025 rok – tryb wyjazdowy miał zapewnić pełną koncentrację przy napiętym harmonogramie wydawniczym, ponieważ praca na miejscu wiązała się z odrywaniem redaktorów do bieżących, nagłych obowiązków.

Mieszkanie dla dyrektora od Muzeum za jedyne 200 złotych

Kontrola z resortu kultury ujawniła także kwestię mieszkania służbowego, które dyrektor przez blisko 20 lat wynajmował od własnej instytucji za 200 zł miesięcznie – dopiero po interwencji resortu kwotę podniesiono do 512,12 zł (przy czynszu wynoszącym 134,01 zł).

Jak informuje Kanał Zero, ministerstwo już nakazało placówce zreformowanie zasad planowania i rozliczania delegacji. Nie wiadomo jeszcze, czy skieruje zawiadomienie do prokuratury. Rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel nie odpowiedział na próbę kontaktu ze strony dziennikarzy.