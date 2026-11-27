Autopay wykrył nieuprawniony dostęp do swojej infrastruktury 11 listopada. Według spółki incydent dotyczył części osób, które korzystały z jej usług przy dokonywaniu płatności. Firma indywidualnie poinformowała każdą osobę, jednak nie ujawniła, o jaką liczbę klientów chodzi. Autopay nie podał również okresu, z którego pochodzą wykradzione dane ani jak długo sprawca miał dostęp do jej systemów.

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Do jakich danych miał dostęp sprawca?

Autopay poinformował, że sprawca uzyskał nieuprawniony dostęp do adresu e-mail, numeru telefonu (jeśli transakcja dotyczyła doładowania), adresu IP oraz danych karty płatniczej użytej do płatności. W wiadomości wysłanej do jednego z poszkodowanych klientów wskazał, że chodzi konkretnie o numer karty, datę ważności, kod CVC2/CVV2 oraz imię i nazwisko posiadacza karty. Wśród wymienionych danych nie było loginów ani haseł do bankowości internetowej. W odpowiedzi na pytania Niebezpiecznika spółka zaznaczyła, że nie potwierdziła skopiowania ani wykorzystania danych, jednak nie można tego całkowicie wykluczyć.

Jak zareagowały banki i co zaleca Autopay?

Autopay poinformował o zdarzeniu banki oraz wydawców kart. W odpowiedzi na to niektóre banki z własnej inicjatywy zastrzegły już karty klientom. mBank zablokował na kartach objętych incydentem transakcje bez zabezpieczenia 3D Secure.

Autopay zaleca klientom sprawdzanie historii płatności i niezwłoczne zgłaszanie bankowi podejrzanych transakcji. Niebezpiecznik radzi z kolei zastrzec kartę i wystąpić o nową, jeśli bank sam jej nie wymienił. Redakcja zaleca też sprawdzić, czy nowa karta ma inny numer.