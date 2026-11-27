Sytuacja miała miejsce w czwartek 26 listopada po południu w czasie relacji na żywo nadawanej na antenie TVP Info sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

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Dziennikarka TV Republika zakłóciła transmisję na żywo w TVP Info

W trakcie relacji do reportera TVP Info Mikołaja Makowskiego podeszła Monika Borkowska z TV Republika i niespodziewanie zaczęła zadawać pytania.

– Przepraszam bardzo, a dlaczego nie transmitowaliście zamachu stanu, tej nocy...? – zapytała.

– Przepraszam bardzo, zaraz porozmawiamy – odpowiedział dziennikarce Mikołaj Makowski z TVP Info, próbując kontynuować relację.

Monika Borkowska jednak nie odpuszczała. – Tej nocy, z piątku na sobotę – dodała, odnosząc się do wydarzeń sprzed Trybunału Konstytucyjnego w nocy z 30 na 31 października.

– Przepraszam, zaraz porozmawiamy... – ponownie odpowiedział Mikołaj Makowski.

– Nie, nie, teraz porozmawiajmy. Teraz jest świetna okazja. Dlaczego TVP w likwidacji nie transmitowała zamachu stanu? – nadal dopytywała dziennikarka Republiki.

– Jak widać, emocje są bardzo duże – zwrócił się do widzów reporter TVP Info.

W dalszej części relacji oboje dziennikarze mówili jednocześnie. Ostatecznie transmisja została przerwana, a głos został oddany do studia prowadzącemu program Bartoszowi Cebeńce.

– Mikołaj Makowski. Możesz... Właściwie no nie, z oszołomami się nie wygra, trzeba po prostu robić swoje. Nie wiem, dlaczego ta pani akurat postanowiła przeszkodzić Mikołajowi w pracy. Mogłaby mu to powiedzieć, kiedy skończy relację. Bo my na przykład szanujemy redakcje inne i w pracy im nie przeszkadzamy. Absurdalne – skomentował Bartosz Cebeńko.

Relacja wydarzeń sprzed Trybunału Konstytucyjnego w nocy z 30 na 31 października

Dziennikarka TV Republika Monika Borkowska w swoich pytaniach kierowanych do reportera TVP Info nawiązywała do wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 30 na 31 października przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wydarzenia te przez całą noc transmitowała na żywo TV Republika. Natomiast TVP Info zakończyła swoją relację o północy, po czym emitowała powtórki. Sprawą, jak przypomina serwis Wirtualne Media, zainteresowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jej przewodnicząca Agnieszka Glapiak poprosiła władze Telewizji Polskiej o przedstawienie wyjaśnień dotyczących decyzji o przerwaniu transmisji na żywo.

To nie pierwsza taka sytuacja pomiędzy redakcjami

Wzajemne zaczepki między dziennikarzami TV Republika i TVP Info nie ograniczają się do ostatniego incydentu. Do spięcia doszło również pod koniec października podczas relacji sprzed siedziby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Reporter TVP Info Bartłomiej Bublewicz prowadził wejście na żywo, gdy podszedł do niego dziennikarz Republiki Michał Gwardyński. Zaczął zadawać pytania m.in. o pieniądze przeznaczone na chore dzieci i status likwidacji Telewizji Polskiej. Bublewicz, który zakończył już relację, zwrócił się do kolegi: „Nie wiem, po co robimy sobie cyrki. (...) Michał, dajmy spokój. Nie jest to potrzebne. Znamy się, lubimy. Koniec”.

Do wymiany zdań doszło także po zakończeniu transmisji. Gwardyński zarzucał TVP Info wprowadzanie widzów w błąd, nawiązując m.in. do określenia „nożownik”, którym stacja miała nazwać jednego z uczestników protestu. Bublewicz przyznał, że doszło do błędu. Później wrócił do sprawy, podkreślając, że zna dziennikarza Republiki również prywatnie, a jego zachowanie przed kamerami różni się od tego poza anteną.