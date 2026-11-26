25 listopada Okręgowa Rada Adwokacka podjęła decyzję o wykreśleniu Macieja Taborowskiego z listy adwokatów. Skreślenie z listy nastąpiło ze skutkiem na dzień 2 listopada. Następnego dnia odbyło się pierwsze z serii zgromadzeń ogólnych sędziów TK, w których brał on udział jako sędzia. Kłopot w tym, że wniosek o skreślenie z dniem 2 listopada złożył dopiero... 20 listopada.

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Czy miał on prawo brać udział w pracach zgromadzenia ogólnego sędziów TK, formalnie wciąż będąc czynnym adwokatem?

Maciej Taborowski został wybrany na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego 13 marca 2026 r. Po tym, jak nie został on zaproszony przez prezydenta do złożenia ślubowania, wraz z będącymi w analogicznej sytuacji Anną Korwin-Piotrowską, Marcinem Dziurdą i Krystianem Markiewiczem – 9 kwietnia złożył ślubowanie w Sejmie.

Prawo zabrania łączenia funkcji sędziego sądu konstytucyjnego z wykonywaniem innych zawodów

Art. 195 ust. 3 Konstytucji wskazuje, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

W dodatku zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego sędzia TK nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze. I to, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.

Dlatego np. prof. Marcin Dziurda, będący wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, którego Sejm wybrał na sędziego TK tego samego dnia co Macieja Taborowskiego, jeszcze w marcu złożył wniosek o wykreślenie z listy radców prawnych. Tymczasem jak wynika z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita”, Maciej Taborowski złożył 29 kwietnia (prawie trzy tygodnie po złożeniu ślubowania) w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wniosek o „warunkowe wykreślenie” z listy. Nie od razu, lecz dopiero gdy skutecznie obejmie urząd sędziego TK. Jak argumentował, został co prawda wybrany sędzią Trybunału i złożył ślubowanie w Sejmie, lecz prezydent nie uznał tej formy ślubowania, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do pełnienia obowiązków. Zaznaczał, że, jeśli sytuacja się zmieni, wówczas poinformuje o tym ORA, by ta go wykreśliła z listy.

Wniosek o skreślenie z listy złożył dopiero 20 listopada, przy czym skutek miał nastąpić z datą wsteczną na 2 listopada. 3 listopada – już po burzliwych wydarzeniach z nocy z 30 na 31 października, w trakcie których Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK i przejęła faktyczne kierownictwo – odbyło się zgromadzenie ogólne. Zatwierdziło budżet oraz rozlosowało składy sądów dyscyplinarnych, które miały zająć się sprawami Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Czy ORA mogła wykreślić Macieja Taborowskiego z mocą wsteczną? Jak tłumaczył mec. Kamil Szmid w przypadku wykreślenia z listy adwokatów na własną prośbę, gdy zainteresowany wskazuje datę, od której ma ono nastąpić, ORA jest związana tym terminem. Dodał, że takie sytuacje nie są nadzwyczajne i zdarzają się w praktyce.

To, co z punktu widzenia działania adwokatury ma marginalne znaczenie, może mieć duże przełożenie na kwestię funkcjonowania TK. I bez tego wśród ekspertów były olbrzymie kontrowersje, czy podczas obrad zgromadzenia ogólnego sędziów TK było wymagane kworum. Brało w nich udział tylko osiem osób, podczas gdy ustawa mówi o 2/3 ustawowej liczby sędziów, czyli 10. Tzw. nowi sędziowie uznali jednak, że do ogólnej liczby nie należy włączać uznawanego za sędziego dublera Jerzego Wyrembaka ani odsuniętych tymczasowo Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jeśli okazałoby się, że sędzia Maciej Taborowski również nie był uprawniony do brania udziału w pracach zgromadzenia ogólnego, wówczas wymóg kworum nie był spełniony. Niezależnie od sposobu jego liczenia.

– Nie ma przepisu, który wprost zakazywałby wykonywania czynności sędziowskich przez osobę, która formalnie pozostaje wpisana na listę adwokatów. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK zakazane jest „podejmowanie zajęć”, które mogłyby podważać zaufanie do bezstronności. Jeśli osoba jest wpisana na listę adwokatów, oczekuje na wykreślenie, nie posługuje się tytułem adwokata i nie świadczy pomocy prawnej, to nie narusza art. 10 ust. 3, gdyż nie podejmuje żadnych zajęć – mówi prof. Marcin Wiącek, konstytucjonalista i były rzecznik praw obywatelskich. – Powiem więcej, w przeszłości zdarzało się, że sędziami TK były osoby będące formalnie radcami prawnymi, tyle, że posiadały zawieszone uprawnienia do wykonywania zawodu. W jednej ze spraw, które dotyczyły ustawy o radcach prawnych, było to powodem wystąpienia przez uczestników postępowania z wnioskiem o wyłączenie tych sędziów – wskazuje prof. Wiącek, dodając, że chodzi o wyrok TK z 8 listopada 2006 r., K 30/06.

Prof. Wiącek: Taborowski chciał mieć ciastko i zjeść ciastko

– Dla mnie sprawa jest ewidentna. Maciej Taborowski chciał jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Najpóźniej w dniu złożenia ślubowania powinien był złożyć wniosek o skreślenie z listy. Koniec kropka. Nie można twierdzić, że jest się jednocześnie sędzią TK i adwokatem. I nie ma znaczenia, czy on wykonuje zawód, czy nie. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku Macieja Berka, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wskazywał, że sam wpis na listę oznaczał, że pozostaje w gotowości do wykonywania zawodu, w związku z tym liczy się mu to do stażu. Tutaj natomiast obecność na liście adwokatów ma nie mieć żadnego znaczenia – dziwi się jedna z członków warszawskiej ORA, prosząca o zachowanie anonimowości.

– To wszystko ma drugorzędne znaczenie wobec faktu, że Maciej Taborowski nie może brać udziału w pracach TK jako osoba, która nie złożyła ślubowania przed prezydentem. A to, że złożył ślubowanie, nie składając wcześniej wniosku o skreślenie z listy adwokatów? Cóż, nie on jedyny. Anna Korwin-Piotrowska też nie zrzekła się urzędu sędziego sądu powszechnego i formalnie jest nadal sędzią Sądu Okręgowego w Opolu. Powołała się na to, że w jej sprawie doszło do samoistnego „przekształcenia” jej statusu sędziego sądu powszechnego w status sędziego TK, co w prawie nie występuje – mówi prof. Jacek Zaleśny.

Co na to Maciej Taborowski?

– Wniosek o wykreślenie został złożony w kwietniu 2026 r. z prośbą o wykreślenie wraz ze skutecznym objęciem urzędu. Skuteczne objęcie urzędu następuje dopiero, jeżeli Prezes przydzieli sprawy do rozpoznania – mówi Maciej Taborowski. – Sędzia kierująca TK poinformowała mnie, że w dniu 3 listopada umożliwi mi skuteczne objęcie urzędu i w tym dniu powiadomiłem Dziekana ORA o tym, że wniosek się ziścił z dniem 2 listopada 2026 r. – dodaje Maciej Taborowski, który twierdzi też, że pismo złożone 20 listopada było tylko potwierdzeniem innego pisma, które miał złożyć 2 listopada w formie elektronicznej. – Zatem podczas zgromadzenia ogólnego i przy pierwszym losowaniu spraw już nie byłem adwokatem – przekonuje sędzia Taborowski, dodając, że wcześniej nie był adwokatem czynnym, lecz adwokatem niewykonującym zawodu.

Nasi informatorzy wskazują jednak, że w aktach nie ma żadnego pisma datowanego na 2 listopada. Być może dlatego, że właściwym organem do rozpoznania takiego wniosku nie jest Dziekan, lecz Okręgowa Rada Adwokacka. – W dodatku pomiędzy 2 listopada a 25 listopada, w którym została podjęta uchwała o skreśleniu Macieja Taborowskiego z listy adwokatów, było jeszcze posiedzenie 10 listopada. Żaden wniosek w tej sprawie do nas jednak nie wpłynął, ani też nie została przekazana żadna informacja od Dziekana ORA – mówi nam jeden z członków rady.