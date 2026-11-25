Wysłuchanie Bogdana Śwęczkowskiego w PE
Święczkowski wystąpił w środę podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy PiS. Przedstawił własną ocenę wydarzeń z 30 października, kiedy na teren Trybunału Konstytucyjnego weszli policjanci oraz osoby wybrane przez obecną większość parlamentarną.
Według prezesa TK działania te odbywały się na polecenie władzy wykonawczej, najprawdopodobniej premiera Donalda Tuska i podległych mu służb. Święczkowski szacował, że na terenie Trybunału mogło przebywać od 500 do 600 funkcjonariuszy policji. Twierdził również, że wśród osób, które pojawiły się w budynku, były osoby niemające – w jego ocenie – statusu sędziów TK.
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Święczkowski przekonywał, że celem tych działań było przejęcie Trybunału przez osoby wybrane przez aktualną większość parlamentarną. Zarzucił Donaldowi Tuskowi, że premier wcześniej publicznie mówił o konieczności posiadania przez rządzących własnych sędziów w TK i odsunięcia go od funkcji prezesa.
– Nie przyszło mi do głowy, że ktoś będzie próbował na pałkach policyjnych wejść do Trybunału Konstytucyjnego, najwyższego organu władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział.
Prezes TK podkreślił, że obecnie nie może wykonywać swoich obowiązków w siedzibie instytucji. Poinformował również o postępowaniu dotyczącym próby jego wejścia do budynku. Jak relacjonował, śledztwo obejmuje także prezydenta Karola Nawrockiego, który przybył do Trybunału na jego zaproszenie.
– Prokurator mówi, że to było kryminalne wydarzenie. Prokurator z prokuratury przejętej nielegalnie przez obecnie rządzących – stwierdził Święczkowski.
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W trakcie wystąpienia Święczkowski ocenił, że wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego są częścią planu, który – jak twierdził – miał przygotować Donald Tusk, aby nie dopuścić do przeprowadzenia wyborów w Polsce.
Wyraził też obawę, że podobny scenariusz może zostać w przyszłości zastosowany wobec kolejnych instytucji państwowych. Wymienił w tym kontekście Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, a następnie Narodowy Bank Polski.
– Chciałbym być fałszywym prorokiem – zaznaczył.
Po zakończeniu spotkania europoseł PiS Jacek Ozdoba wyjaśnił dziennikarzom, że wysłuchanie miało służyć przedstawieniu – jak to określił – faktycznego stanu prawnego w Polsce oraz działań ekipy Donalda Tuska.
Jak relacjonował, inicjatywa zorganizowania spotkania wyszła od grupy EKR. Święczkowski miał zadeklarować, że chce osobiście uczestniczyć w wysłuchaniu i odpowiadać na pytania.
W spotkaniu wzięło udział około 200 osób, w tym europosłowie, pracownicy Parlamentu Europejskiego i dziennikarze. Pytania zadawali również zagraniczni deputowani, m.in. z Rumunii i Belgii.
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