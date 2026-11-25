Święczkowski wystąpił w środę podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy PiS. Przedstawił własną ocenę wydarzeń z 30 października, kiedy na teren Trybunału Konstytucyjnego weszli policjanci oraz osoby wybrane przez obecną większość parlamentarną.

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Według prezesa TK działania te odbywały się na polecenie władzy wykonawczej, najprawdopodobniej premiera Donalda Tuska i podległych mu służb. Święczkowski szacował, że na terenie Trybunału mogło przebywać od 500 do 600 funkcjonariuszy policji. Twierdził również, że wśród osób, które pojawiły się w budynku, były osoby niemające – w jego ocenie – statusu sędziów TK.

Święczkowski: Nie przypuszczałem, że policja wejdzie do TK

Święczkowski przekonywał, że celem tych działań było przejęcie Trybunału przez osoby wybrane przez aktualną większość parlamentarną. Zarzucił Donaldowi Tuskowi, że premier wcześniej publicznie mówił o konieczności posiadania przez rządzących własnych sędziów w TK i odsunięcia go od funkcji prezesa.

– Nie przyszło mi do głowy, że ktoś będzie próbował na pałkach policyjnych wejść do Trybunału Konstytucyjnego, najwyższego organu władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział.

Prezes TK podkreślił, że obecnie nie może wykonywać swoich obowiązków w siedzibie instytucji. Poinformował również o postępowaniu dotyczącym próby jego wejścia do budynku. Jak relacjonował, śledztwo obejmuje także prezydenta Karola Nawrockiego, który przybył do Trybunału na jego zaproszenie.

– Prokurator mówi, że to było kryminalne wydarzenie. Prokurator z prokuratury przejętej nielegalnie przez obecnie rządzących – stwierdził Święczkowski.

Prezes TK o planie Donalda Tuska. Wskazał kolejne instytucje

W trakcie wystąpienia Święczkowski ocenił, że wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego są częścią planu, który – jak twierdził – miał przygotować Donald Tusk, aby nie dopuścić do przeprowadzenia wyborów w Polsce.

Wyraził też obawę, że podobny scenariusz może zostać w przyszłości zastosowany wobec kolejnych instytucji państwowych. Wymienił w tym kontekście Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, a następnie Narodowy Bank Polski.

– Chciałbym być fałszywym prorokiem – zaznaczył.

Wysłuchanie z inicjatywy grupy EKR

Po zakończeniu spotkania europoseł PiS Jacek Ozdoba wyjaśnił dziennikarzom, że wysłuchanie miało służyć przedstawieniu – jak to określił – faktycznego stanu prawnego w Polsce oraz działań ekipy Donalda Tuska.

Jak relacjonował, inicjatywa zorganizowania spotkania wyszła od grupy EKR. Święczkowski miał zadeklarować, że chce osobiście uczestniczyć w wysłuchaniu i odpowiadać na pytania.

W spotkaniu wzięło udział około 200 osób, w tym europosłowie, pracownicy Parlamentu Europejskiego i dziennikarze. Pytania zadawali również zagraniczni deputowani, m.in. z Rumunii i Belgii.