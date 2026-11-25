ETPCz poinformował o decyzji w środę. Jak wyjaśnił, wznowienie postępowań nastąpiło po zakończeniu okresu odroczenia, który był dwukrotnie przedłużany, aby dać polskiemu rządowi więcej czasu na przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych.

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„Trybunał wznowił rozpatrywanie wniosków nadesłanych w kontekście reorganizacji systemu sądownictwa w Polsce, którą wielu obserwatorów opisywało jako kryzys praworządności” – przekazano w komunikacie. Dodano, że odroczenie dobiegło końca 23 listopada 2026 roku i nie podjęto decyzji o jego kolejnym przedłużeniu.

Około 1600 spraw przeciwko Polsce w Strasburgu

Jak wynika z komunikatu ETPCz, obecnie przed trybunałem oczekuje około 1600 spraw przeciwko Polsce. Dotyczą one różnych aspektów reform wymiaru sprawiedliwości rozpoczętych w 2017 roku.

Zawieszenie obejmowało sprawy, które nie zostały jeszcze formalnie zakomunikowane polskim władzom. Trybunał zdecydował się na taki krok po wydaniu w listopadzie 2023 roku wyroku pilotażowego w sprawie Lech Wałęsa przeciwko Polsce. Wskazał w nim na systemowe problemy dotyczące polskiego sądownictwa i zobowiązał państwo do podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia.

Wyrok w sprawie Wałęsy podstawą decyzji ETPCz

Sprawa dotyczyła sporu byłego prezydenta Lecha Wałęsy z jego byłym współpracownikiem Krzysztofem Wyszkowskim. Chodziło o wypowiedzi dotyczące zarzutów współpracy Wałęsy z komunistycznymi służbami.

W 2011 roku sąd apelacyjny zmienił wcześniejszy wyrok i zobowiązał Wyszkowskiego do opublikowania przeprosin. Później prawomocne, korzystne dla Wałęsy orzeczenie zostało uchylone przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Stało się to po wniesieniu skargi nadzwyczajnej przez ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.

Wałęsa zaskarżył sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W wyroku z listopada 2023 roku ETPCz stwierdził m.in., że sędziowie zasiadający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zostali powołani z naruszeniem prawa. Trybunał zakwestionował również mechanizm skargi nadzwyczajnej, wskazując, że podważa on pewność prawa i stabilność prawomocnych orzeczeń.

Trybunał dwukrotnie przedłużał zawieszenie spraw

Po wydaniu wyroku pilotażowego ETPCz zdecydował o odroczeniu na rok rozpatrywania podobnych skarg, które nie zostały jeszcze przekazane polskim władzom. Pierwotny termin upływał 23 listopada 2024 roku.

Następnie trybunał przedłużył zawieszenie o kolejny rok, a 17 listopada 2025 roku zdecydował o jego ponownym przedłużeniu – tym razem do 23 listopada 2026 roku.

W środowym komunikacie ETPCz potwierdził, że termin ten minął i nie będzie kolejnego odroczenia. Oznacza to powrót do rozpatrywania spraw dotyczących reform polskiego sądownictwa, które przez ostatnie lata pozostawały zawieszone.