Wiceszef MON Cezary Tomczyk
W środę Bloomberg poinformował, że Polska zwróciła się do sojuszników z NATO o rozważenie możliwości przechwytywania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, zanim dotrą w pobliże granic państw należących do Sojuszu. Według portalu polska inicjatywa miała zostać przedstawiona podczas poniedziałkowych rozmów.
O doniesienia te zapytano Cezarego Tomczyka podczas środowego briefingu. Wiceszef MON nie potwierdził informacji Bloomberga, przypomniał natomiast, że kwestia zestrzeliwania rosyjskich obiektów nad Ukrainą była już przedmiotem rozmów w NATO kilka miesięcy temu.
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– NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne. To rodzi rozliczne komplikacje – powiedział Tomczyk.
Wiceminister podkreślił również, że ewentualne działania dotyczące przestrzeni powietrznej nad Ukrainą nie mogą być podejmowane jednostronnie. W przypadku decyzji o tak dużym znaczeniu konieczne byłoby uzyskanie zgody całego Sojuszu.
– Tego typu dyskusja toczyła się wiele miesięcy temu i zakończyła się tym, że NATO zdecydowało, aby taka procedura nie wchodziła w grę. I na tym w tej chwili stoimy – przekazał Tomczyk.
Wiceszef MON odniósł się także do planów zwiększenia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformował, że resort chce ustanowić strefę ograniczeń lotów we wschodniej części kraju, w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów od granicy.
Tomczyk zapowiedział, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść na przełomie 2026 i 2027 roku. – Chcemy, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie rozporządzenie – podkreślił.
Wiceminister dodał, że na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, gen. Ireneusza Nowaka wprowadzona już została tzw. identyfikacja pozytywna – procedura, w której pilot może dokonać identyfikacji intruza na podstawie odczytów radarowych i innych danych i podjąć decyzję o jego zestrzeleniu. Wcześniej do takiej decyzji wymagana była wizualna identyfikacja przez pilota obiektu, który znalazł się w polskiej przestrzeni. Tomczyk podkreślił, że aby to było możliwe w praktyce, potrzebna jest też strefa zakazu lotów we wschodniej cześci Polski.
– To znaczy wtedy, kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny np. wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się na określonym pułapie, z określoną prędkością i wchodzi do strefy zakazu wlotów i jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawa do zestrzelenia takiego obiektu – wyjaśnił Tomczyk.
W piątek, 20 listopada, podczas jednego z największych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jak ustalono, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich uderzenia odnotowano w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.
W poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że NATO odpowiedziało na prośby Polski o wsparcie i „sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba”.
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