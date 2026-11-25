W środę Bloomberg poinformował, że Polska zwróciła się do sojuszników z NATO o rozważenie możliwości przechwytywania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy, zanim dotrą w pobliże granic państw należących do Sojuszu. Według portalu polska inicjatywa miała zostać przedstawiona podczas poniedziałkowych rozmów.

Reklama Reklama

O doniesienia te zapytano Cezarego Tomczyka podczas środowego briefingu. Wiceszef MON nie potwierdził informacji Bloomberga, przypomniał natomiast, że kwestia zestrzeliwania rosyjskich obiektów nad Ukrainą była już przedmiotem rozmów w NATO kilka miesięcy temu.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jak ostatecznie obrzydzić Morawieckiego wyborcom prawicy Wpis Oskara Szafarowicza to próba ostatecznego zohydzenia prawicy osoby byłego premiera. Jarosław Kaczyński chce go zatopić i przyciągnąć frondystó...

– NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne. To rodzi rozliczne komplikacje – powiedział Tomczyk.

Wiceminister podkreślił również, że ewentualne działania dotyczące przestrzeni powietrznej nad Ukrainą nie mogą być podejmowane jednostronnie. W przypadku decyzji o tak dużym znaczeniu konieczne byłoby uzyskanie zgody całego Sojuszu.

– Tego typu dyskusja toczyła się wiele miesięcy temu i zakończyła się tym, że NATO zdecydowało, aby taka procedura nie wchodziła w grę. I na tym w tej chwili stoimy – przekazał Tomczyk.

Cezary Tomczyk: Potrzebna jest strefa zakazu lotów we wschodniej części Polski

Wiceszef MON odniósł się także do planów zwiększenia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformował, że resort chce ustanowić strefę ograniczeń lotów we wschodniej części kraju, w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów od granicy.

Tomczyk zapowiedział, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść na przełomie 2026 i 2027 roku. – Chcemy, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie rozporządzenie – podkreślił.

Wiceminister dodał, że na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, gen. Ireneusza Nowaka wprowadzona już została tzw. identyfikacja pozytywna – procedura, w której pilot może dokonać identyfikacji intruza na podstawie odczytów radarowych i innych danych i podjąć decyzję o jego zestrzeleniu. Wcześniej do takiej decyzji wymagana była wizualna identyfikacja przez pilota obiektu, który znalazł się w polskiej przestrzeni. Tomczyk podkreślił, że aby to było możliwe w praktyce, potrzebna jest też strefa zakazu lotów we wschodniej cześci Polski.

– To znaczy wtedy, kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny np. wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się na określonym pułapie, z określoną prędkością i wchodzi do strefy zakazu wlotów i jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawa do zestrzelenia takiego obiektu – wyjaśnił Tomczyk.

W piątek, 20 listopada, podczas jednego z największych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jak ustalono, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich uderzenia odnotowano w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

W poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że NATO odpowiedziało na prośby Polski o wsparcie i „sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba”.