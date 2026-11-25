Poseł Wojciech Król, któremu prokuratura zarzuca korupcję, pozostanie w areszcie – zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Katowicach. Nie uwzględnił on zażaleń obrony na stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

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Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej pozostanie w areszcie

Decyzję o aresztowaniu parlamentarzysty podjął 5 listopada Sąd Okręgowy w Katowicach, zmieniając wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego. Zażalenia na tamtą decyzję złożyło troje obrońców polityka i sam poseł. W środę rozpoznawał je szerszy, trzyosobowy skład sądu okręgowego.

O treści postanowienia poinformowały dziennikarzy strony uczestniczące w posiedzeniu. – Sąd utrzymał w mocy postanowienie, które było zaskarżone, czyli nie uwzględnił żadnego z zażaleń – powiedział jeden z obrońców posła Króla mec. Przemysław Rosati.

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Jak dodał, obrońcy przyjmują decyzję do wiadomości i czekają na dalszy bieg postępowania. – Uważamy, że argumenty, które podnieśliśmy, mają taką wagę, że będą w dalszym ciągu ciążyły na tym postępowaniu, w związku z powyższym spokojnie wykonujemy swoją pracę w tym postępowaniu (...) i na odpowiednim etapie będziemy w dalszym ciągu podnosić te wszystkie wadliwości, które do tej pory podnosiliśmy, jeżeli chodzi o bieg tego postępowania – dodał adwokat. Nie chciał mówić o szczegółach, tłumacząc to tajemnicą śledztwa.

Zgodnie z prawomocnym już postanowieniem Król został aresztowany na 88 dni. Mec. Rosati wyraził nadzieję, że postępowanie będzie toczyło się sprawnie i prokuratura nie będzie miała powodu do złożenia wniosku o przedłużenie okresu aresztowania.

Delegowana do Prokuratury Europejskiej Agnieszka Marcińczyk powtórzyła, że podstawą aresztowania Króla jest duże prawdopodobieństwo, że popełnił zarzucane mu przestępstwa.

– Występują także przesłanki szczególne, uzasadniające stosowanie tego środka, a więc obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania, powiązana z realną możliwością wymierzenia surowej kary, którą to karę definiuje się jako przynajmniej trzy lata pozbawienia wolności – dodała prok. Marcińczyk.

Zasłaniając się dobrem postępowania, nie chciała odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie jest śledztwo, w którym jednym z podejrzanych jest poseł Król. Odmówiła też odpowiedzi na pytanie, ilu osobom przedstawiono zarzuty, a także przekazania jakichkolwiek informacji na temat przebiegu śledztwa i jego ustaleń.

Zatrzymanie Wojciecha Króla. W tle tzw. afera tramwajowa

Poseł Król (zgodził się na podawanie nazwiska) został zatrzymany 17 września, krótko po decyzji Sejmu, który zgodził się na jego zatrzymanie i aresztowanie. Parlamentarzysta usłyszał w sumie cztery zarzuty dotyczące korupcji.

Dwa pierwsze zostały przedstawione mu latem br., kiedy Sejm po raz pierwszy uchylił jego immunitet. Wówczas prokuratura zastosowała wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Dwa kolejne zarzuty śledczy przedstawili parlamentarzyście po zatrzymaniu, a po przesłuchaniu przesłali do sądu wniosek o jego aresztowanie. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód się na to nie zgodził. Jak uzasadnił, tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeśli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

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Z tamtą decyzją nie zgodziła się Prokuratura Europejska, która złożyła zażalenie. 5 listopada sąd okręgowy podzielił jej argumentację, wskazując na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw oraz obawę matactwa. Poseł został zatrzymany przez policjantów na sali rozpraw, a następnie doprowadzony do aresztu.

Jak informowała Prokuratura Europejska, jej śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (tzw. afera tramwajowa). Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał.

Zatrzymanie Króla było następstwem decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Dzień wcześniej opowiedziała się za tym sejmowa komisja regulaminowa. Po posiedzeniu komisji Król mówił dziennikarzom, że nie przyznaje się do żadnych zarzutów, „tym bardziej, że trudno w ogóle nazwać je zarzutami".

Prokuratura Europejska wnioskowała o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla dwukrotnie. Za pierwszym razem – w lipcu – Sejm zgodził się jedynie na uchylenie immunitetu.

Prok. Marcińczyk wyjaśniała w połowie września na posiedzeniu komisji regulaminowej, że drugi wniosek był uzupełnieniem pierwszego, a dotyczył „innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania" Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku.

Według śledczych wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł stwierdził na posiedzeniu komisji, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył „od swojego przyjaciela" na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu zawieszono go w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.