Karol Nawrocki
Radosław Sikorski zabrał głos w sprawie uprawnień prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji sprawowanie tej funkcji nie oznacza prawa do bezpośredniego wydawania rozkazów wojskowym.
– Zwierzchnik sił zbrojnych nie ma prawa wydawania poleceń wojsku – powiedział wicepremier na antenie radiowej Trójki.
Minister spraw zagranicznych przywołał sytuację z 2008 r., kiedy podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej ówczesny prezydent Lech Kaczyński próbował doprowadzić do lądowania samolotu w Tbilisi.
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Sikorski, który znajdował się wówczas na pokładzie maszyny, zarzucił byłemu prezydentowi wywieranie presji na kapitana samolotu, m.in. poprzez oskarżanie go o tchórzostwo. Według szefa MSZ lądowanie na zamkniętym lotnisku w strefie działań wojennych mogło narazić pasażerów na utratę życia.
Nawiązując do tych wydarzeń, wicepremier przestrzegł Karola Nawrockiego przed nadużywaniem uprawnień wynikających ze zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
Sikorski zaznaczył, że konstytucyjna funkcja prezydenta nie daje mu prawa do bezpośredniego wydawania rozkazów wojskowym, a tym bardziej do wykorzystywania armii w procesie politycznym.
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Z relacji byłego prezydenta Litwy i dziennikarza wynika, że Lech Kaczyński nie naciskał na pilotów, by zmusić ich do lądowania w Tbilisi w 2008 r.
Zgodnie z art. 134 Konstytucji RP prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, jednak w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad wojskiem za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Do kompetencji głowy państwa należy m.in. mianowanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz nadawanie, na wniosek szefa MON, określonych w ustawach stopni wojskowych. Na czas wojny prezydent, na wniosek premiera, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.
Do przywołanego przez Sikorskiego incydentu doszło 12 sierpnia 2008 r., podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej. Lech Kaczyński wraz z przywódcami Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii udał się do Gruzji, by wyrazić solidarność z zaatakowanym przez Rosję państwem. Dowódca prezydenckiego samolotu, kpt. Grzegorz Pietruczuk, odmówił zmiany planu lotu i lądowania w Tbilisi ze względów bezpieczeństwa. Samolot wylądował w Azerbejdżanie, skąd delegacja udała się do stolicy Gruzji drogą lądową. Wydarzenie to stało się przedmiotem sporu o zakres uprawnień prezydenta wobec wojskowych.
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