Zarządzeniem z 23 listopada marszałek Czarzasty odmówił zgody na utworzenie „Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego, rozliczenia naruszeń prawa, w tym w szczególności działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej”.

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Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym w środę przez Sejm, decyzja wynika z obowiązku stania na straży praw, godności i powagi izby przez marszałka.

Marszałek Sejmu zakwestionował nazwę i cele zespołu parlamentarnego

Wprowadzone w pierwszej połowie 2026 r. zmiany w Regulaminie Sejmu przewidują, że marszałek rozpatruje wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie zespołów poselskich i parlamentarnych. Może odmówić zgody, jeżeli ich nazwa lub cel działalności są niezgodne z prawem albo naruszają godność lub powagę Sejmu.

Wątpliwości marszałka wzbudziło użycie w nazwie zespołu sformułowania „działania mające na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak wyjaśniono w komunikacie, takie sformułowanie wskazuje na zaistnienie określonego stanu faktycznego, a konkretnie popełnienie czynu zabronionego, o którym mowa w art. 128 par. 1 Kodeksu karnego.

W ocenie marszałka funkcjonowanie zespołu pod taką nazwą oznaczałoby potwierdzenie, bez działania organów ścigania i orzeczenia sądu, że w Polsce doszło do próby usunięcia przemocą konstytucyjnych organów państwa.

„Autorytet Sejmu nie może być wykorzystywany do takich działań” – podkreślono w komunikacie.

Zastrzeżenia wzbudził również deklarowany cel zespołu, jakim miałoby być rozliczanie naruszeń prawa. W komunikacie wskazano, że zadanie to należy do właściwych organów ścigania. Przypomniano również, że zespoły parlamentarne, w przeciwieństwie do komisji, nie są organami Sejmu, lecz formą zrzeszania się parlamentarzystów.

Posłowie mogą odwołać się od decyzji marszałka Sejmu

Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od zarządzenia marszałka do Prezydium Sejmu.

Jednocześnie w komunikacie zapowiedziano, że prowadzenie przez posłów działalności pod szyldem zespołu parlamentarnego, na którego utworzenie marszałek nie wyraził zgody, będzie oceniane pod kątem naruszenia zasad etyki poselskiej.