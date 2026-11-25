Chen Jining
62-letni Chen Jining jest podejrzany o „poważne naruszenia dyscypliny i prawa” – poinformował we wtorek organ antykorupcyjny Komunistycznej Partii Chin. Polityk był uznawany za jedną ze wschodzących gwiazd chińskiego establishmentu.
Jak zauważa BBC, w Chinach trwa największa od zakończenia rewolucji kulturalnej czystka w Biurze Politycznym. Śledztwo przeciwko Chenowi zwiększa niepewność co do przyszłego składu kierownictwa partii, które ma zostać wyłonione podczas przyszłorocznego zjazdu. Pozycja samego Xi Jinpinga pozostaje jednak niezagrożona.
Z obecnego składu Biura Politycznego, wyłonionego w 2022 r., usunięto już trzech polityków: generałów He Weidonga i Zhang Youxię oraz byłego szefa struktur partyjnych w Sinciangu Ma Xingruia. Chen Jining formalnie pozostaje członkiem tego gremium, jednak chińscy urzędnicy objęci tego rodzaju postępowaniami rzadko wracają do polityki.
Stanowisko sekretarza Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju, które Chen objął w 2022 r., od lat uchodzi za przepustkę do najwyższych urzędów w państwie. W przeszłości zajmowali je m.in. były prezydent Jiang Zemin, były premier Zhu Rongji, obecny premier Li Qiang oraz sam Xi Jinping.
Chen przyjmował w Szanghaju zagranicznych przywódców i dyplomatów, w tym Keira Starmera oraz Antony'ego Blinkena. Był również jednym z głównych orędowników rozwoju sektora sztucznej inteligencji, uznawanego przez chińskie władze za strategiczny dla gospodarki kraju.
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Polityk ukończył studia z zakresu inżynierii środowiska na Uniwersytecie Tsinghua, którego w 2012 r. został rektorem. Doktorat uzyskał na brytyjskim Imperial College London.
Wszczęcie śledztwa przeciwko Chenowi było zaskoczeniem dla obserwatorów chińskiej sceny politycznej. Bill Bishop, analityk specjalizujący się w sprawach Chin, zwrócił uwagę, że dotychczasowe spekulacje wskazywały na innego wysokiego rangą urzędnika jako kolejny cel kampanii antykorupcyjnej.
Od rozpoczęcia przez Xi Jinpinga kampanii antykorupcyjnej w 2012 r. ponad dwa miliony osób zostało ukaranych dyscyplinarnie m.in. za biurokratyzm, hedonizm i rozrzutność – wynika z danych Komunistycznej Partii Chin.
Chińskie władze często nie ujawniają konkretnych zarzutów stawianych urzędnikom. Zdaniem analityków pojęcie korupcji w chińskim systemie politycznym obejmuje również odstępstwa ideologiczne i brak lojalności wobec kierownictwa partii.
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Podczas październikowego plenum Komitetu Centralnego widoczne były skutki wcześniejszych czystek. Z tego gremium usunięto rekordową liczbę 33 członków.
Kierownictwo struktur Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju poinformowało w oświadczeniu, że jednogłośnie poparło decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Chenowi. Podkreśliło również, że „walka z korupcją nie ustanie”.
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