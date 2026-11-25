62-letni Chen Jining jest podejrzany o „poważne naruszenia dyscypliny i prawa” – poinformował we wtorek organ antykorupcyjny Komunistycznej Partii Chin. Polityk był uznawany za jedną ze wschodzących gwiazd chińskiego establishmentu.

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Jak zauważa BBC, w Chinach trwa największa od zakończenia rewolucji kulturalnej czystka w Biurze Politycznym. Śledztwo przeciwko Chenowi zwiększa niepewność co do przyszłego składu kierownictwa partii, które ma zostać wyłonione podczas przyszłorocznego zjazdu. Pozycja samego Xi Jinpinga pozostaje jednak niezagrożona.

Z obecnego składu Biura Politycznego, wyłonionego w 2022 r., usunięto już trzech polityków: generałów He Weidonga i Zhang Youxię oraz byłego szefa struktur partyjnych w Sinciangu Ma Xingruia. Chen Jining formalnie pozostaje członkiem tego gremium, jednak chińscy urzędnicy objęci tego rodzaju postępowaniami rzadko wracają do polityki.

Chen Jining miał otwartą drogę do najwyższych stanowisk w Chinach

Stanowisko sekretarza Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju, które Chen objął w 2022 r., od lat uchodzi za przepustkę do najwyższych urzędów w państwie. W przeszłości zajmowali je m.in. były prezydent Jiang Zemin, były premier Zhu Rongji, obecny premier Li Qiang oraz sam Xi Jinping.

Chen przyjmował w Szanghaju zagranicznych przywódców i dyplomatów, w tym Keira Starmera oraz Antony'ego Blinkena. Był również jednym z głównych orędowników rozwoju sektora sztucznej inteligencji, uznawanego przez chińskie władze za strategiczny dla gospodarki kraju.

Polityk ukończył studia z zakresu inżynierii środowiska na Uniwersytecie Tsinghua, którego w 2012 r. został rektorem. Doktorat uzyskał na brytyjskim Imperial College London.

Wszczęcie śledztwa przeciwko Chenowi było zaskoczeniem dla obserwatorów chińskiej sceny politycznej. Bill Bishop, analityk specjalizujący się w sprawach Chin, zwrócił uwagę, że dotychczasowe spekulacje wskazywały na innego wysokiego rangą urzędnika jako kolejny cel kampanii antykorupcyjnej.

Xi Jinping rozszerza kampanię antykorupcyjną. Ponad dwa miliony ukaranych

Od rozpoczęcia przez Xi Jinpinga kampanii antykorupcyjnej w 2012 r. ponad dwa miliony osób zostało ukaranych dyscyplinarnie m.in. za biurokratyzm, hedonizm i rozrzutność – wynika z danych Komunistycznej Partii Chin.

Chińskie władze często nie ujawniają konkretnych zarzutów stawianych urzędnikom. Zdaniem analityków pojęcie korupcji w chińskim systemie politycznym obejmuje również odstępstwa ideologiczne i brak lojalności wobec kierownictwa partii.

Podczas październikowego plenum Komitetu Centralnego widoczne były skutki wcześniejszych czystek. Z tego gremium usunięto rekordową liczbę 33 członków.

Kierownictwo struktur Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju poinformowało w oświadczeniu, że jednogłośnie poparło decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Chenowi. Podkreśliło również, że „walka z korupcją nie ustanie”.