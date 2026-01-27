Nie wiadomo, kto i kiedy zastąpi wyrzuconych generałów. Do tej pory Xi Jinping usunął już około 1/3 dowódców, których sam mianował po 2011 r. W przypadku Zhanga Youxia znalezienie następcy będzie dość trudne, jest on bowiem jednym z nielicznych chińskich dowódców, którzy dowodzili w prawdziwej wojnie: uczestniczył w walkach z Wietnamem w latach 1979-1984. – (Jego dymisja) to najbardziej szokujące wydarzenie w chińskiej polityce od pierwszych lat rządów Xi – ocenia były analityk CIA Denis Wilder.

Oficjalnie przyczyną dymisji było „poważne naruszenie dyscypliny (partyjnej) i złamanie prawa”, co jest standardowym opisem procederu łapówkarstwa. W przypadku generała Zhanga Youxia rzecz może dotyczyć nawet spraw sprzed ponad dziesięciu lat, gdy podlegał mu Główny Zarząd Uzbrojenia i Techniki armii. Kontrakty na dostawy sprzętu i broni (nawet w programach rakietowych i atomowych) rozdawano tam członkom rodzin szefostwa Zarządu i znajomym oficerom.

Ale w Pekinie sugerują, że generał mógł też za łapówkę wspierać swego kandydata nawet na stanowisko ministra obrony. Nie wydaje się, by Xi Jinping był nieświadomy jego zachowań: znają się od dzieciństwa, znali się również ich ojcowie jeszcze z czasów chińskiej wojny domowej w połowie ubiegłego wieku.

Na czym polegają starcia frakcyjne w chińskiej armii? Walka „Gangu” z „Kliką”

Teraz doszedł jednak jeszcze zarzut „przekazywania USA szczegółów chińskiego programu nuklearnego”. – W Chinach, jak uważają miejscowi, formują się całe klany, które udostępniają USA dane o jądrowej modernizacji kraju. Jest tam znaczna warstwa elity, która uważa, że z USA nie należy się spierać, trzeba szukać możliwości pozytywnego dialogu, dlatego nie podoba im się dość brutalny styl Xi Jinpinga – wyjaśnia rosyjski ekspert Aleksiej Masłow.

Według niego pod podobnymi zarzutami usunięto wcześniej dwóch poprzednich ministrów obrony, „a nawet ministra spraw zagranicznych”.