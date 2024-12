Raport Pentagonu: Korupcja mogła zniweczyć plany armii Chin

Amerykański raport wskazuje również, że w ciągu ostatniego roku Chiny rozwinęły swój potencjał nuklearny oraz wzmocniły więzi łączące je z Rosją. Pragnący zachować anonimowość urzędnik zaznaczył, że Pekin pracuje nad rozwojem bardziej zróżnicowanych i zaawansowanych technologicznie sił jądrowych. Stale rośnie liczba głowic atomowych, którymi dysponują Chiny, a Państwo Środka rozwija też swe zdolności związane z celnością broni. Chiny mają być w stanie atakować więcej celów różnego rodzaju, powodować większe zniszczenia i dysponować większą liczbą możliwości w zakresie przeprowadzania kontruderzeń.

Według Pentagonu, który co roku sporządza dla Kongresu raport o sile militarnej Chin, w maju 2024 r. Pekin miał ponad 600 głowic jądrowych. Amerykanie szacują, że w 2030 r. liczba ta przekroczy 1000. Dla porównania, Rosja i USA mają po ponad 5000 głowic.

Chiny. Działania antykorupcyjne w armii

W raporcie Pentagonu podkreślono też, że ostatnie zarzuty korupcyjne wobec wpływowej Centralnej Komisji Wojskowej, która sprawuje kontrolę nad chińskimi siłami zbrojnymi, opóźniają rozwój wojsk Chin i mogą spowolnić wysiłki na rzecz modernizacji. Jak powiedział niewymieniony z nazwiska informator agencji AP, w niektórych programach Chiny zanotowały postępy, w innych - ich brak.

Opublikowany w środę dokument stwierdza, że w okresie od lipca do grudnia 2023 r. co najmniej 15 wysokich rangą chińskich oficerów wojskowych i dyrektorów przemysłu zbrojeniowego zostało usuniętych ze stanowisk. Zdaniem Amerykanów, to część działań antykorupcyjnych podjętych przez chińską armię.