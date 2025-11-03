Aktualizacja: 03.11.2025 04:38 Publikacja: 03.11.2025 04:31
Xi Jinping
Foto: PAP/EPA
– Wersja nieudanego puczu wydaje się całkowicie niewiarygodna. W Chinach rządzi zasada: partia (komunistyczna) wydaje rozkazy karabinom, karabiny nigdy nie będą rozkazywać partii – tłumaczy rosyjski sinolog Aleksandr Łomanow.
Najdziwniejsze wersje pojawiły się z powodu niewidzianego wcześniej rozmiaru czystki. Trwała ona prawdopodobnie od marca, gdy generałowie zaczęli znikać z przestrzeni publicznej. Teraz, na plenum KC KPCh (czyli zebraniu członków Komitetu Centralnego rządzącej partii) wyrzucono z niej dziewięciu dowódców, w tym generała He Weidonga.
On zaś był drugim najważniejszym człowiekiem w chińskiej armii (po samym Xi Jinpingu) oraz należał do 24-osobowego Biura Politycznego, wąskiego gremium, które naprawdę rządzi miliardowym krajem. Wyrzucenie kogoś takiego z wojska i z samej partii komunistycznej nie zdarzało się w Chinach od czasu „rewolucji kulturalnej” Mao Zedonga. Wszystkich dowódców zresztą usunięto z partii, a to praktycznie oznacza usunięcie na margines społeczeństwa lub więzienie.
– Znaczące osiągnięcie partii i wojska w kampanii antykorupcyjnej – powiedział o represjach rzecznik chińskiego ministerstwa obrony. Nikt jednak nie wie, na czym polegały przestępstwa generałów. – Myślę, że w chińskiej „zbrojeniówce” może być znaczna korupcja i ma ona wpływ na bojową wartość armii – sądzi tajwański ekspert Lin Ying-yu.
Przyznanie się przed spotkaniem z prezydentem Trumpem, że chińscy wojskowi są skorumpowani, nie dodało Xi Jinpingowi autorytetu, tym bardziej, że kilku z represjonowanych generałów to jego nominaci. Eksperci zwracają jednak uwagę, że chiński lider porzucił politykę swych poprzedników i spośród 69 mianowanych przez niego generałów 14 już wyrzucono z wojska, a niektórzy trafili do więzienia. Przy tym chińska armia ma ok. 200 generałów (trochę więcej niż polska).
Czytaj więcej
Chiński przywódca wezwał armię do zwiększenia „zdolności odstraszania i walki”. Stało się to zale...
Poza nimi w ciągu dwóch lat zdymisjonowano dwóch ministrów obrony. Całością spraw chińskiej armii i przemysłu obronnego zarządza tzw. Centralna Komisja Wojskowa. Na początku rządów Xi Jinpinga miała siedmiu członków, ale trzech już usunięto pod zarzutami korupcji.
– Tym razem rzecz nie dotyczy tylko brania łapówek, ale i lojalności – sądzi Neil Thomas z Carnegie Endowment.
– Wielu z usuniętych dowódców – w tym sam He Weidong oraz główny politruk chińskiej armii, admirał Miao Hua – służyło jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia w 31. Grupie Armii, która stacjonuje w prowincji Fujian. Po drugiej stronie Cieśniny Tajwańskiej jest właśnie Tajwan i ten region byłby frontowym przy jakiejkolwiek operacji przeciw wyspie – wskazuje kolejny ekspert.
W późniejszych latach He Weidong stał na czele Dowództwa Wschodniego Teatru Działań, które odpowiada za ewentualną inwazję na Tajwan. Jego następcą był również obecnie wyrzucony generał Lin Xiangyang.
Nic jednak nie wiadomo o różnicach w poglądach generałów i Xi Jinpinga na problem wyspy. Oficjalnie lider Chin nie odrzuca możliwości wojskowej interwencji na Tajwanie i na jego rozkaz prowadzone są wokół niej intensywne manewry chińskiej floty i lotnictwa. Ale jednocześnie Xi oświadczał, że preferowanym rozwiązaniem jest „pokojowe zjednoczenie”.
Czytaj więcej
Władze spod znaku Komunistycznej Partii Chin po czterodniowym konwentyklu za zamkniętymi drzwiami...
Analitycy nie wykluczają, że przynajmniej część dowódców wolałaby szybką operację desantową zamiast czekania na zjednoczenie, do którego – jeśli ma być pokojowe – może nigdy nie dojść.
– Nieporozumienia z wysokiej rangi wojskowymi w sprawie Tajwanu mogłyby rozwinąć się w walki frakcyjne wewnątrz ścisłego kierownictwa partii komunistycznej (czyli Chin – red.) – sądzi cytowany wcześniej ekspert.
We wszystkich partiach komunistycznych „frakcyjność” uznawano za największą zbrodnię, gdyż niszczyła ona jedność działania przywódców. Dlatego była tępiona z najwyższą zaciekłością. Nie ma jednak żadnych oznak, by wewnątrz chińskiego kierownictwa pojawiła się jakaś grupa, która chciałaby rzucić wyzwanie władzy Xi Jinpinga.
– Ewentualny pucz zniszczyłby kraj i cały chiński system. Jego rezultatem byłby niedający się opisać chaos i całkowity krach wszystkich instytucji państwowych – Łomanow opisuje skutki hipotetycznego przejęcia władzy przez wojsko w kraju rządzonym despotycznie przez jedną partię.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Wersja nieudanego puczu wydaje się całkowicie niewiarygodna. W Chinach rządzi zasada: partia (komunistyczna) wydaje rozkazy karabinom, karabiny nigdy nie będą rozkazywać partii – tłumaczy rosyjski sinolog Aleksandr Łomanow.
Najdziwniejsze wersje pojawiły się z powodu niewidzianego wcześniej rozmiaru czystki. Trwała ona prawdopodobnie od marca, gdy generałowie zaczęli znikać z przestrzeni publicznej. Teraz, na plenum KC KPCh (czyli zebraniu członków Komitetu Centralnego rządzącej partii) wyrzucono z niej dziewięciu dowódców, w tym generała He Weidonga.
Donald Trump powiedział w rozmowie ze stacją CBS, że – jego zdaniem – dopóki zajmuje on stanowisko prezydenta US...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Z zadowoleniem przyjmujemy pomoc USA (w walce z islamistycznymi bojownikami - red.), pod warunkiem że uszanują n...
„Dziś, na polecenie prezydenta Trumpa, Departament Wojny przeprowadził atak na kolejną jednostkę przemytniczą na...
Wojna Władimira Putina z Ukrainą coraz bardziej odstrasza Indie i zniechęca do rosyjskich surowców. Największa d...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Premier Węgier Viktor Orbán opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro skrytykował polskiego p...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas