Odsetek niezadowolonych z tego, jak Merz wywiązuje się z obowiązków kanclerza, wzrósł w ciągu tygodnia o 2 punkty procentowe. Zadowolonych z Merza jest 11 proc. Niemców (spadek o 1 punkt procentowy).

Reklama Reklama

Nawet wyborcy CDU są niezadowoleni z Friedricha Merza

Merz nie ma poparcia nawet wśród wyborców partii, na czele której stoi – wśród wyborców CDU niezadowolonych z kanclerza jest 60 proc. badanych, a zadowolonych – 39 proc. Niezadowolenie z kanclerza wyraża też 86 proc. wyborców SPD, partii, która tworzy koalicję z CDU/CSU rządzącą obecnie Niemcami.

Dziennik „Tagesspiegel” przypomina, że tak złych wyników nie notował nawet poprzednik Merza, Olaf Scholz. Scholz, który również nie cieszył się dużą popularnością w Niemczech, nigdy nie zszedł poniżej poziomu 23 proc. zadowolonych z tego, jak sprawuje urząd kanclerza.

Merz znalazł się pod silną presją po wrześniowych wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – w obu tych landach wygrała AfD, a w tym drugim CDU, po raz pierwszy w historii startów w wyborach w Niemczech, nie przekroczyła tu progu wyborczego. W Saksonii-Anhalcie AfD uzyskała 43,8 proc. głosów i wyprzedziła chadeków o ponad 26 punktów procentowych. Merz po wyborczych porażkach oświadczył jednak, że jest gotów kontynuować program reform swojego rządu.

AfD na czele sondażu, ale ponad połowa Niemców uważa, że żadna partia nie poradzi sobie z problemami kraju

Instytut Forsa podał też wyniki poparcia dla partii politycznych w Niemczech. Na czele jest skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec, którą popiera 26 proc. badanych. CDU/CSU zajmuje drugie miejsce z poparciem 21 proc. Na podium są jeszcze Zieloni, których popiera 16 proc. badanych, SPD z 13-procentowym poparciem i Lewica (Die Linke), na którą chce głosować 11 proc. badanych. Wszystkie inne partie – w tym liberałowie z FDP – znajdują się poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Co czwarty wyborca nie wie, jaką partię poparłby w wyborach.

Poparcie dla AfD w Niemczech Foto: PAP

Na pytanie o to, która partia najlepiej poradzi sobie z problemami, które stoją przed Niemcami, najczęściej wskazywana jest AfD (12 proc.) przed CDU/CSU (10 proc.). 57 proc. badanych uważa, że żadna partia nie jest w stanie tego zrobić.

Ankietowani wypowiedzieli się też w sprawie przyszłego lidera SPD – po rezygnacji ze stanowiska Bärbel Bas socjaldemokraci stoją przed wyborem nowego lidera. Jako najlepszy kandydat wskazywana jest premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig, którą za odpowiednią na to stanowisko uważa 56 proc. badanych. Nadal jednak nie wiadomo, czy stanie ona do walki o przewodzenie partii. Jak na razie jedynym kandydatem, który zgłosił gotowość do objęcia stanowiska przewodniczącego SPD jest były minister pracy Hubertus Heil – jego za odpowiedniego na stanowisko przewodniczącego uważa 40 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-23 listopada na reprezentatywnej grupie 2,5 tys. wyborców. Margines błędu wynosi 2,5 punktu procentowego.