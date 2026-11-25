Friedrich Merz
Odsetek niezadowolonych z tego, jak Merz wywiązuje się z obowiązków kanclerza, wzrósł w ciągu tygodnia o 2 punkty procentowe. Zadowolonych z Merza jest 11 proc. Niemców (spadek o 1 punkt procentowy).
Merz nie ma poparcia nawet wśród wyborców partii, na czele której stoi – wśród wyborców CDU niezadowolonych z kanclerza jest 60 proc. badanych, a zadowolonych – 39 proc. Niezadowolenie z kanclerza wyraża też 86 proc. wyborców SPD, partii, która tworzy koalicję z CDU/CSU rządzącą obecnie Niemcami.
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Dziennik „Tagesspiegel” przypomina, że tak złych wyników nie notował nawet poprzednik Merza, Olaf Scholz. Scholz, który również nie cieszył się dużą popularnością w Niemczech, nigdy nie zszedł poniżej poziomu 23 proc. zadowolonych z tego, jak sprawuje urząd kanclerza.
Merz znalazł się pod silną presją po wrześniowych wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – w obu tych landach wygrała AfD, a w tym drugim CDU, po raz pierwszy w historii startów w wyborach w Niemczech, nie przekroczyła tu progu wyborczego. W Saksonii-Anhalcie AfD uzyskała 43,8 proc. głosów i wyprzedziła chadeków o ponad 26 punktów procentowych. Merz po wyborczych porażkach oświadczył jednak, że jest gotów kontynuować program reform swojego rządu.
Instytut Forsa podał też wyniki poparcia dla partii politycznych w Niemczech. Na czele jest skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec, którą popiera 26 proc. badanych. CDU/CSU zajmuje drugie miejsce z poparciem 21 proc. Na podium są jeszcze Zieloni, których popiera 16 proc. badanych, SPD z 13-procentowym poparciem i Lewica (Die Linke), na którą chce głosować 11 proc. badanych. Wszystkie inne partie – w tym liberałowie z FDP – znajdują się poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Co czwarty wyborca nie wie, jaką partię poparłby w wyborach.
Poparcie dla AfD w Niemczech
Na pytanie o to, która partia najlepiej poradzi sobie z problemami, które stoją przed Niemcami, najczęściej wskazywana jest AfD (12 proc.) przed CDU/CSU (10 proc.). 57 proc. badanych uważa, że żadna partia nie jest w stanie tego zrobić.
Ankietowani wypowiedzieli się też w sprawie przyszłego lidera SPD – po rezygnacji ze stanowiska Bärbel Bas socjaldemokraci stoją przed wyborem nowego lidera. Jako najlepszy kandydat wskazywana jest premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig, którą za odpowiednią na to stanowisko uważa 56 proc. badanych. Nadal jednak nie wiadomo, czy stanie ona do walki o przewodzenie partii. Jak na razie jedynym kandydatem, który zgłosił gotowość do objęcia stanowiska przewodniczącego SPD jest były minister pracy Hubertus Heil – jego za odpowiedniego na stanowisko przewodniczącego uważa 40 proc. badanych.
Badanie przeprowadzono w dniach 17-23 listopada na reprezentatywnej grupie 2,5 tys. wyborców. Margines błędu wynosi 2,5 punktu procentowego.
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