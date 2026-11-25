Polska stoi przed koniecznością sfinansowania transformacji energetycznej, sieci przesyłowych, magazynów energii, infrastruktury komunalnej, mieszkaniowej i transportowej. Nie zrobią tego wyłącznie środki europejskie i budżet państwa. Jednocześnie Polacy dysponują znacznymi oszczędnościami, ale mają ograniczoną ofertę prostych i wiarygodnych instrumentów do ich lokowania na kilka lub kilkanaście lat. Wraz z rozwojem rynku kredytów mieszkaniowych i inwestycji długoterminowych banki będą potrzebowały stabilnych źródeł finansowania. Te trzy potrzeby można połączyć. Posłużyć do tego mogą listy zastawne, czyli obligacje hipoteczne podwójnie zabezpieczone (całym majątkiem emitenta i wyodrębnioną pulą aktywów). W Polsce są one głównie instrumentem rynku instytucjonalnego.

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Warto rozważyć przegląd regulacji i stworzyć warunki, by listy zastawne stały się elementem długoterminowego oszczędzania obywateli i polityki gospodarczej państwa. W przyszłości mogą one odgrywać większą rolę w finansowaniu strategicznych projektów rozwojowych: refinansowaniu długoterminowych aktywów związanych z mieszkalnictwem i nieruchomościami oraz części infrastruktury spełniającej kryteria bezpieczeństwa.

Nie oznacza to hasła „oszczędności Polaków sfinansują każdą strategiczną inwestycję”. List zastawny nie może być sposobem na ukrycie ryzyka inwestycyjnego ani obejście reguł finansów publicznych. Potrzebny jest model oparty na jasnym podziale odpowiedzialności.

Hipoteka jest zabezpieczeniem, ale nie spłaca kredytu

Bank hipoteczny kojarzy się z kredytem mieszkaniowym. Hipoteka określa sposób zabezpieczenia kredytu, a nie jego gospodarczy cel. Jeżeli projekt infrastrukturalny ma trwałe i przewidywalne przychody oraz odpowiednie zabezpieczenie, należy zbadać możliwość jego finansowania przez bank hipoteczny, a następnie refinansowania kwalifikowanej części kredytu listami zastawnymi.

Trzeba tu rozróżnić dwie kwestie. Po pierwsze, kredyt wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Warto przeanalizować, czy wybrane aktywa państwowe, np. grunty lub budynki państwowe i samorządowe, mogłyby być zabezpieczeniem takich przedsięwzięć. Kluczowe byłoby zapewnienie, że zabezpieczenie ma rzeczywistą wartość ekonomiczną i podlega egzekwowaniu na zasadach dających inwestorom i instytucjom finansującym odpowiedni poziom pewności prawnej, przy uwzględnieniu interesu publicznego.

Nie chodzi o przenoszenie majątku publicznego na prywatnego inwestora ani o rozdawanie publicznych aktywów. Chodzi o rozważne wykorzystanie ich wartości: po niezależnej wycenie, za zgodą właściwych organów, z limitem ekspozycji oraz z jasną procedurą postępowania na wypadek niewypłacalności projektu, zapewniającą możliwość skutecznego dochodzenia praw wynikających z zabezpieczeń. W wybranych projektach strategicznych np. finansowanych z wykorzystaniem SPV (spółek celowych) aktywa państwowe mogłyby być wnoszone do nich aportem. Można byłoby też rozważyć utworzenie Funduszy Aktywów Skarbu Państwa do zarządzania aktywami wykorzystywanymi jako zabezpieczenie.

Zabezpieczenie hipoteczne obligacji emitowanych przez banki hipoteczne umożliwia obniżenie kosztów finansowania projektów.

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Hipoteka nie jest źródłem spłaty kredytu. Dług musi obsługiwać sam projekt – ze swoich realnych przychodów. Mogą one pochodzić z długoterminowych kontraktów, wynagrodzenia za dostępność infrastruktury, umów zakupu energii lub usług, a w uzasadnionych przypadkach z ograniczonych gwarancji publicznych.

Przykładem mogą być magazyny energii. Partner prywatny wnosi kapitał, odpowiada za budowę, technologię i eksploatację. Partner publiczny może udostępnić zabezpieczenie lub ograniczyć ryzyko regulacyjne. Bank finansuje projekt tylko wtedy, gdy uzna, że jego przychody zapewnią terminową obsługę długu.

Najrozsądniej zacząć od infrastruktury już działającej lub na zaawansowanym etapie realizacji. Refinansowanie po zakończeniu budowy pozwala oddzielić ryzyko wykonania inwestycji od jej wieloletniego finansowania. Listy zastawne powinny obejmować tylko bezpieczną część kredytu. Ryzyko budowy, technologii, popytu i zmian regulacyjnych musi pozostać po stronie kapitału własnego, funduszy, banków komercyjnych albo wyspecjalizowanych instrumentów publicznych.

Finansowanie projektów jest zasadniczo obarczone relatywnie wysokim ryzykiem. Inwestycja może nie zostać zrealizowana w zakładanym czasie i/lub budżecie. Gdyby chcieć wykorzystać do finansowania projektu listy zastawne, można by w pierwszym rzędzie rozważyć refinansowanie istniejących projektów na etapie skomercjalizowania, które przeszły już przez etapy największego ryzyka, a generowane przepływy są znane i ustabilizowane. Może to stanowić idealne połączenie kredytów korporacyjnych z ofertą banków hipotecznych.

Wykorzystanie listów zastawnych do refinansowania nieruchomości komercyjnych lub infrastruktury wiąże się z bardziej restrykcyjnymi wymogami niż w przypadku kredytów mieszkaniowych. Ograniczenia dotyczące kwalifikowalności zabezpieczeń i poziomu finansowania powodują, że tego rodzaju działalność jest dla banków hipotecznych bardziej kapitałochłonna i kosztowna. To dodatkowy argument za przeglądem regulacji.

Listy zastawne warto postrzegać nie jako konkurencję dla innych instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów (np. obligacji detalicznych), lecz jako sposób zwiększenia zdolności gospodarki do finansowania długoterminowych inwestycji. Jeżeli możliwa będzie realizacja większej liczby projektów mieszkaniowych, infrastrukturalnych czy energetycznych, korzyścią będą nie tylko dodatkowe inwestycje i miejsca pracy, ale też wyższa aktywność gospodarcza oraz wpływy podatkowe.

Oferta dla oszczędzających, a nie dla wtajemniczonych

Znaczna część majątku polskich gospodarstw domowych jest ulokowana w gotówce. Oznacza to, że istotne zasoby krajowych oszczędności tylko w ograniczonym stopniu uczestniczą w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych, infrastrukturalnych czy transformacyjnych. Jeżeli rozwojowi rynku listów zastawnych będą towarzyszyć działania edukacyjne, część tych środków mogłaby zostać skierowana do długoterminowych instrumentów finansowych, wspierając rozwój krajowego rynku kapitałowego oraz budowę długoterminowych oszczędności obywateli.

Dla obywatela list zastawny powinien być bezpiecznym i prostym instrumentem długoterminowego oszczędzania, a nie zamiennikiem depozytu i nie produktem spekulacyjnym. Potrzebny jest wspólny standard detaliczny np. nominał od 1 tys. zł, okres 5–7 lat, odsetki wypłacane co kwartał, przejrzysta formuła oprocentowania i regularny kalendarz emisji. Zakup powinien być możliwy przez aplikację bankową, bankowość internetową, rachunek maklerski, w oddziale.

Mogłoby to w przyszłości uzupełniać ofertę dla korzystających z Osobistych Kont Inwestycyjnych. Jeżeli chcemy rozwijać długoterminowe oszczędzanie i krajowy rynek kapitałowy, nie wystarczą preferencje podatkowe. Potrzebne są instrumenty, w które można bezpiecznie inwestować.

Nie mniej ważna jest płynność. Trudno oczekiwać, by obywatel lokował pieniądze na siedem lat, jeśli wcześniejsza sprzedaż papieru będzie niepewna lub kosztowna. Dlatego GPW powinna wraz z KDPW, bankami i domami maklerskimi stworzyć warunki dla rynku wtórnego. Każda większa seria listów zastawnych powinna mieć co najmniej dwóch animatorów, zobowiązanych do regularnego wystawiania ofert kupna i sprzedaży na minimalną kwotę, w granicach maksymalnego, z góry znanego spreadu. Inwestor powinien wiedzieć, że wcześniejsza sprzedaż nie gwarantuje odzyskania wartości nominalnej: cena będzie zależała od stóp procentowych i warunków rynkowych. Jeżeli jednak utrzyma instrument do wykupu, otrzyma odsetki i kapitał zgodnie z warunkami emisji.

Korzyść dla banków i systemu

Długoterminowe kredyty wymagają długoterminowego finansowania. Depozyty są podstawą systemu bankowego, lecz znaczna ich część jest dostępna na żądanie lub ma krótki termin. Listy zastawne pozwalają ograniczać niedopasowanie terminów aktywów i pasywów. Inwestor, który potrzebuje pieniędzy wcześniej, może sprzedać papier innemu nabywcy. Bank nie musi wówczas zwracać pieniędzy przed terminem wykupu.

Nie należy jednak oczekiwać, że jeden bank hipoteczny poniesie koszty budowy całego rynku w imię korzyści systemowej. Emisja detaliczna wymaga dystrybucji, obsługi tysięcy klientów i zapewnienia płynności. Dla pojedynczego emitenta może być początkowo droższa niż depozyt lub emisja hurtowa.

Dlatego koszty części rynkowej powinny być wspólnie ponoszone przez banki hipoteczne – proporcjonalnie do wartości ich listów zastawnych w obrocie. Dotyczy to standardu emisji, infrastruktury obsługi i animatorów. Nie byłaby to opłata za abstrakcyjnie rozumiane bezpieczeństwo systemu, lecz koszt korzystania ze wspólnej infrastruktury sprzedażowej i płynnościowej.

Sektor bankowy nie odczuwa obecnie deficytu płynności, a jego uwaga koncentruje się na innych wyzwaniach regulacyjnych i finansowych. Dlatego rozwój rynku listów zastawnych nie jest dziś dla banków priorytetem. Wraz z rozwojem finansowania mieszkaniowego, inwestycji infrastrukturalnych i transformacji energetycznej znaczenie stabilnych źródeł finansowania będzie jednak rosło. Dlatego już dziś warto prowadzić debatę o rozwiązaniach, które pozwolą temu instrumentowi się rozwijać. Dobrym punktem odniesienia mogą być doświadczenia Danii, gdzie listy zastawne są nie tylko źródłem finansowania banków, ale też ważnym elementem całego ekosystemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych.

Kolejny krok: weryfikacja modelu

W dalszej perspektywie warto rozważyć program pilotażowy przygotowany przez Ministerstwo Finansów z udziałem banków hipotecznych i uniwersalnych, KNF, GPW, KDPW, domów maklerskich, inwestorów instytucjonalnych oraz administracji samorządowej. Pozwoliłby on zweryfikować zainteresowanie inwestorów, efektywność rozwiązań regulacyjnych i ekonomiczne podstawy rozwoju tego segmentu rynku. Powinna mu towarzyszyć szeroka kampania edukacyjna.

Pilotaż powinien objąć kilka porównywalnych serii emitowanych przez co najmniej dwa banki hipoteczne. Powinien sprawdzić popyt detaliczny, koszty finansowania, działanie animatorów, rzeczywistą płynność na GPW, poziom spreadów oraz jakość ochrony inwestora.

Równolegle trzeba przygotować mapę barier prawnych: kwalifikowalności aktywów do puli zabezpieczeń, zasad wykorzystania majątku publicznego, wpływu gwarancji na dług i deficyt, wymogów nadzorczych oraz ewentualnej pomocy publicznej.

Po dwóch latach niezależna ocena pokaże, czy model należy rozszerzyć, zmienić czy zakończyć. Takie podejście jest bezpieczniejsze niż tworzenie programu o dużej skali, zanim zostaną zweryfikowane jego założenia.

Polska potrzebuje nowych sposobów finansowania rozwoju, a nie kolejnego mechanizmu przenoszącego ryzyko prywatne na podatnika. Dobrze zaprojektowany rynek listów zastawnych może poszerzyć ofertę dla oszczędzających, zwiększyć stabilność banków i uruchomić część krajowego kapitału dla strategicznej infrastruktury. Warunkiem jest prosty i uczciwy podział ról: inwestor podejmuje świadomą decyzję, przedsiębiorca odpowiada za inwestycję, bank – za jakość kredytu i zabezpieczeń, rynek – za płynność, a państwo – za reguły gry i ochronę interesu publicznego.

Warto powiedzieć wprost: Polska nie potrzebuje cudownych rozwiązań ani kreatywnej księgowości, tylko wiarygodnego kontraktu między oszczędzającym, rynkiem, bankami i państwem. Jeśli listy zastawne mają stać się filarem długoterminowego oszczędzania i stabilnego finansowania rozwoju, muszą być proste, płynne i uczciwie opisane, a odpowiedzialność za ryzyko nie może być rozmywana. Bez tego zaufania nie będzie ani kapitału, ani trwałej przewagi gospodarczej. Pilotaż, wspólne standardy i przejrzyste reguły to nie rewolucja, lecz dojrzały początek rynku, który może wzmocnić obywateli, banki i państwo jednocześnie. To jest wybór na miarę odpowiedzialnej polityki gospodarczej.