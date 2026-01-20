Ciekawe trendy na rynku obligacji. Co nas czeka w tym roku?

Aktualizacja: 20.01.2026 05:30 Publikacja: 20.01.2026 05:17
Statystyki zawarte w najnowszym raporcie Trigona napawają optymizmem. W 2025 r. łącznie przeprowadzono 53 emisje o wartości 12,7 mld zł, wobec 47 emisji o wartości 8,7 mld zł w 2024 r. Rok do roku liczba ofert wzrosła o 12,8 proc., a wartość o 46 proc.
Zdaniem ekspertów (rozmowa z Kamilem Witkowskim z Trigona poniżej) perspektywy dla rynku obligacji w 2026 r. pozostają bardzo dobre.
Średnia wartość emisji w 2025 r. wzrosła o 29 proc. do 240 mln zł z 186 mln zł w 2024 r., a średnia marża obniżyła się do 333 bps z 370 bps, przy utrzymaniu średniego tenoru na poziomie 4,1 roku.
Istotnym sygnałem dla rynku był powrót emisji o wartości przekraczającej 500 mln zł. Co więcej, transakcje te plasowane były z marżą zaczynającą się od „1”, co potwierdza solidną kondycję krajowego rynku w przypadku defensywnych emitentów.
W przeciwieństwie do lat wcześniejszych, rok 2025 przyniósł wreszcie liczne debiuty nowych podmiotów. Na Catalyst zadebiutowały takie firmy jak Żabka (emisja o wartości 1 mld zł) czy Allegro (też 1 mld zł), które wcześniej wprowadziły na warszawski parkiet swoje akcje.
Widać również, że polscy emitenci nadal są aktywni na rynkach zagranicznych. W 2025 r. pozyskali 15,9 mld EUR w 20 transzach wobec 15,4 mld EUR i 16 transz w 2024 r. oraz 6,8 mld USD w 3 transzach w 2025 r. vs 11,5 mld USD w 5 transzach w 2024 r.
W 2025 r. struktura emitentów była bardziej zróżnicowana pod względem sektorowym niż w latach poprzednich. Na rynku pojawiły się transakcje wymagające sprzyjających warunków, takie jak debiut spółki niepublicznej (DL Invest) czy emisje podporządkowane Tier II. Dla porównania, w 2024 r. podaż była zdominowana przez emisje defensywne – głównie senioralne obligacje z sektora bankowego oraz publicznego.
Z raportu Trigona wynika, że rok 2025 był również rekordowy w segmencie instytucji finansowych pod względem wartości, jak i liczby emisji. Łącznie przeprowadzono 40 emisji o wartości 22,9 mld zł, wobec 32 emisji wartych 19,5 mld zł w 2024 r.
W segmencie instytucji finansowych widać było kontynuację trendu zacieśniania marż w emisjach senioralnych, zarówno przez sektor bankowy jak i spółki leasingowe, gdzie emisje plasowane były w okolicach niskich 100 bps.
Widać również, że integralną częścią polskiego rynku stają się emisje listów zastawnych, czyli dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez banki hipoteczne. Na uwagę zasługuje w szczególności pierwsza emisja listów zastawnych skierowana do klientów detalicznych przez PKO Bank Hipoteczny o wartości 1,155 mld zł. Cieszyła się dużym zainteresowaniem. Początkowa kwota oferty wynosiła 1 mld zł.
- Polacy są gotowi na długoterminowe, bezpieczne instrumenty finansowe. Demokratyzujemy inwestowanie. Chcemy, by listy stały się trwałym elementem polskiego rynku inwestycyjnego. By stały się dla Polaków równie znane jak obligacje skarbowe - komentował Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego.
W krajach Unii Europejskiej, szczególnie na Zachodzie, hipoteczne listy zastawne są znacznie bardziej popularne niż w Polsce. Finansują one średnio aż 32 proc. kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w Polsce zaledwie kilka procent. Zdaniem ekspertów uruchomienie rynku detalicznego może zwiększyć stabilność sektora bankowego, obniżyć koszt finansowania kredytów hipotecznych i stworzyć dla klientów detalicznych atrakcyjną, stosunkowo bezpieczną ofertę obok lokat czy obligacji skarbowych.
Na koniec 2025 r. wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła 153,8 mld zł, co oznacza wzrost o 16,9 proc. w porównaniu z 2024 r. Wartość obrotu obligacjami w samym tylko grudniowym arkuszu zleceń wyniosła 766,3 mln zł i był to wzrost rok do roku aż o 107 proc. W całym 2025 r. obrót obligacjami nieskarbowymi na Catalyst sięgnął 8,7 mld zł co oznacza wzrost o 45,4 proc. wobec 2024 roku.
Z kolei wartość obrotu obligacjami na rynku Treasury BondSpot Poland w grudniu 2025 r. wzrosła rok do roku o 73 proc. do 12,7 mld zł. W całym 2025 r. osiągnęła poziom 152,2 mld zł, co oznacza zmianę o symboliczne 0,5 proc.
Pod względem debiutów w 2025 r. obligacje zdecydowanie wygrały z rynkiem akcji. Na głównym parkiecie GPW pojawiły się tylko trzy nowe spółki (w tym jedna przeniosła się z NewConnect). Z kolei na Catalyst odnotowano 28 debiutów obligacji.
Zestawienie dziesięciu największych emisji obligacji przedsiębiorstw przeprowadzonych w 2025 r. otwierają Orlen (2 mld zł) oraz KGHM (1,6 mld zł). Z nimi plasują się Allegro (1 mld zł), Żabka (1 mld zł) i Benefit Systems (1 mld zł). Na kolejnych miejscach znajdują się: P4, Pepco, Kruk, Robyg i Atal. Uwagę zwraca stosunkowo duża różnorodność branżowa emitentów. Z kolei w segmencie instytucji finansowych największa w 2025 r. była emisja Santander Bank Polska (3 mld zł). Na pozycji wicelidera plasuje się PKO BP (2 mld zł), a za nim PKO Bank Hipoteczny (1,155 mld zł). Na samym Cataliście obecnie jest 148 emitentów, w tym 84 to obligacje korporacyjne, 61 komunalne, a 3 skarbowe. Warto zwrócić uwagę, że warszawski rynek obligacji przedsiębiorstw ma za sobą wyjątkowo długi okres bez ani jednego przypadku niewypłacalności. Natomiast widać stosunkowo dużo przedterminowych wykupów – to m.in. efekt dobrej sytuacji płynnościowej spółek i otoczenia rynkowego sprzyjającego plasowaniu ofert przy niższym koszcie.
