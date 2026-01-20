Ciekawe trendy na rynku obligacji. Co nas czeka w tym roku?

Statystyki zawarte w najnowszym raporcie Trigona napawają optymizmem. W 2025 r. łącznie przeprowadzono 53 emisje o wartości 12,7 mld zł, wobec 47 emisji o wartości 8,7 mld zł w 2024 r. Rok do roku liczba ofert wzrosła o 12,8 proc., a wartość o 46 proc.

Zdaniem ekspertów (rozmowa z Kamilem Witkowskim z Trigona poniżej) perspektywy dla rynku obligacji w 2026 r. pozostają bardzo dobre.

Jakie trendy widać na rynku obligacji

Średnia wartość emisji w 2025 r. wzrosła o 29 proc. do 240 mln zł z 186 mln zł w 2024 r., a średnia marża obniżyła się do 333 bps z 370 bps, przy utrzymaniu średniego tenoru na poziomie 4,1 roku.

Istotnym sygnałem dla rynku był powrót emisji o wartości przekraczającej 500 mln zł. Co więcej, transakcje te plasowane były z marżą zaczynającą się od „1”, co potwierdza solidną kondycję krajowego rynku w przypadku defensywnych emitentów.