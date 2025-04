W przypadku wyemitowanej na początku 2024 r. serii GHE0128 kurs spadł o 10 proc. - do 85,6 proc. wartości nominalnej, przy 456 tys. zł wartości obrotów. To 0,36 proc. wartości całej serii (również 125 mln zł).

Najmocniej przecenione papiery to seria GHE0327, wyemitowane jesienią 2023 r. i objęte głównie przez fundusze. Tu wartość obrotów wyniosła niecałe 80 tys., czyli 0,02 proc. wartości całej serii (405 mln zł).

W sumie wartość obrotu w przypadku dziewięciu serii nominowanych w złotych wyniosła 1,17 mln zł, czyli 0,1 proc. wartości całego notowanego długu, który wynosi 1,23 mld zł.

W obrocie jest jeszcze seria o wartości 5 mln euro, tu wycena to 95 proc. wartości nominalnej.

Można zatem przyjąć, że za sprzedażą stoją co bardziej nerwowi inwestorzy indywidualni.

Belgijscy deweloperzy borykają się z krótkoterminowym zadłużeniem

Jest to jednak niewątpliwie cios wizerunkowy dla największego z branży emitenta obligacji. Fala odejść menedżerów z zarządu, przy zachowaniu funkcji dyrektorskich, nie została przez Ghelamco szerzej skomentowana, poza ogólnikami o usprawnieniu organizacji. W ostatnich dniach polska spółka podała, że startuje z pracami przygotowawczymi w ramach luksusowego projektu mieszkaniowym Nova Marina Gdynia, we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim, oraz finiszuje z budową warszawskiego biurowca The Bridge. Z kolei brytyjska spółka Ghelamco poinformowała o rozpoczęciu budowy fazy naziemnej luksusowej wieży mieszkalnej The HiLight w Londynie, nad Tamizą.