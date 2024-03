Ronson Development zanotował rekordowe wyniki finansowe

Notowany na Catalyst deweloper w 2023 r. zanotował rekordowe wyniki finansowe. Wypracował ponad 395 mln zł przychodów, o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma przekazała klucze do 796 lokali, o 7 proc. więcej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 75 proc., do ponad 139 mln zł – rentowność podskoczyła z 26,5 do 35,2 proc. Zysk operacyjny wzrósł o 119 proc., do 106 mln zł, do czego dołożyło się przeszacowanie w górę wartości banku ziemi. Zysk netto wzrósł o 157 proc., do 80,7 mln zł, co oznacza marży z 10,4 do 20,4 proc. Uwagę zwraca wzrost kosztów finansowych o 65 proc., do 13,9 mln zł, głównie odsetek od długu (10,8 mln zł).

Siła wieloetapowych projektów

Ronson w sprawozdaniach szczegółowo pokazuje rozbicie przychodów i zysku brutto ze sprzedaży mieszkań na poszczególnych osiedlach. Największą pierwszą marżę – 45,2 proc. – przyniosły mieszkania przekazywane z fazy IIc warszawskiej inwestycji Ursus Centralny, czyli nie luksusowego, tylko popularnego. Duża rentowność była do wypracowania właśnie dzięki temu, że to projekt wieloetapowy i relacja ceny zakupu ziemi do rosnących na rynku cen mieszkań robi się dla spółki z każdą fazą coraz korzystniejsza.

Dodajmy, że etap IIc, którego budowa ruszyła w II połowie 2021 r., pierwotnie miał być przeznaczony do platformy PRS, ale Ronson zmienił plany widząc ogromny popyt na mieszkania.

39,8 proc. pierwszej marży przyniosły lokale z fazy IIb Viva Jagodno, po 36 proc. VI etap warszawskich Miasto Moje i Ursus Centralny IIb. Najsłabiej wypadł szczeciński projekt Grunwaldzka, który przyniósł 19,9 proc. marży brutto ze sprzedaży.

Sprzyjająca koniunktura na mieszkania

W 2023 r. Ronson dobrze wykorzystał odbicie popytu sprzedając 1006 mieszkań, o 128 proc. więcej niż w słabym 2022 r. W ofercie na koniec grudnia spółka miała 385 lokali.