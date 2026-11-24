W jakiej sytuacji jest polski sektor budowlany?

Wydaje się, że w całkiem niezłej. Dlatego że mamy perspektywy, głównie, jeśli chodzi o infrastrukturę, która będzie rozbudowywana nie tylko ze względu na nowe inwestycje, ale i modernizacje, bo zaczynamy chociażby modernizację autostrady między Warszawą a Łodzią. Niestety jest również segment obronności. Mówię niestety, bo oczywiście chcielibyśmy, żeby to nie był wiodący segment, ale dla bezpieczeństwa Polski jest on bardzo ważny. Będzie się on rozbudowywał o schrony dla ludności czy magazyny sprzętu wojskowego konieczne są inwestycje, muszą więc być na to pieniądze. Ale pamiętajmy, że budownictwo to nie tylko infrastruktura, ale też budownictwo kubaturowe. A z tym już bywa różnie. Dlatego że to zależy od wielu zmiennych i możliwości nabywczych. Wierzę, że będzie tak samo dobrze w tym sektorze ze względu na wzrost siły nabywczej Polaków.

A czy sektor jest gotowy na te wielkie inwestycje infrastrukturalne dotyczące zarówno kwestii transportowych, czyli rozbudowy sieci dróg i kolei czy budowy Portu Polska, ale też kwestii energetycznych. To bardzo rozległy obszar i czy polskie firmy budowlane mają do tego potencjał?

Jestem przekonany, że mamy potencjał. Dlatego że polskie budownictwo rozwija się już od kilkudziesięciu lat. My, jako Grupa Saint-Gobain, jesteśmy w Polsce obecni od 32 lat i w tym czasie wszystko bardzo się zmieniło. Szczęśliwie żyjemy w demokracji i w gospodarce otwartej, gdzie każda luka potrafi być wypełniona. Czyli jeśli potrzebny będzie nowy dostawca lub nowy rodzaj materiałów, to po prostu zostanie uruchomiona taka produkcja. Nie mam co do tego obaw. Jestem święcie przekonany, że damy sobie z tym radę. Przykład: mamy w Polsce 25 fabryk dlatego, że postawiliśmy na różnorodność. Jeśli pojawia się jakiś nowy segment, który potrzebny jest w budownictwie, to po prostu otwieramy nowy zakład.

Jakie perspektywy ma branża?

Perspektywy na pewno są dobre, choć oczywiście są pewne wątpliwości, bo prawodawstwo Unii Europejskiej jest zmienne. Raz jest tak, raz inaczej. Chociażby o ETS-2 mówiło się, że zostanie wprowadzony, teraz został przesunięty o kilka lat. Musimy również pamiętać o tym, że gospodarka światowa jest gospodarką otwartą, w jakiś sposób sterowaną przez niektóre kraje, ale jednak otwartą. W związku z czym następuje sukcesywny napływ do Unii Europejskiej wyrobów i usług z krajów spoza Unii Europejskiej. A one są różne, różnie subsydiowane, różne są podatki i różne jest podejście do kwestii środowiskowych. W związku z czym tu jest bardzo duża presja. Musimy być bardzo ostrożni, musimy o to dbać i przekonywać naszych polityków, żeby pamiętali o dbaniu o rynek polski.

To jeden z ciekawych wątków Kongresu Budownictwa Polskiego. Odbywa się tu poważna rozmowa, która zmienia linie podziału. Nie jest już tak, że jest podział na firmy z różnych krajów UE, tylko na firmy unijne, działające w oparciu o prawo UE, z wszelkimi tego konsekwencjami, i firmy spoza Unii. Z czego to się bierze?

Nowy podział stał się faktem w momencie, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Musimy respektować prawo UE. Więc nie ma chyba już firm polskich polskich, jak bym to nazwał. Ministerstwo Aktywów Państwowych podało definicję local content, ale wydaje mi się, że większość firm, które są obecne na krajowym rynku i z produkcją, i z wykonawstwem, to po prostu firmy polskie, spełniające 90–95 proc. wytycznych. Oczywiście z istotnym zastrzeżeniem dotyczącym tego, jak bardzo angażują się w rozwój polskiej gospodarki. Podczas naszego panelu mówiliśmy o marce polskiej i to jest klucz. Bo jeśli jest firma, która przychodzi do Polski tylko po to, żeby wyciągnąć kapitał, to oczywiście nie ma to najmniejszego sensu. Ale jestem przekonany, że większość uczestników Kongresu Budownictwa Polskiego to firmy, które chcą się rozwijać w Polsce po to, żeby sprzyjać polskiej gospodarce.

A czego sektor potrzebuje teraz najbardziej?

Stabilności prawa i wsparcia ze strony prawa oraz wzajemnego zrozumienia. Tak, żeby projektanci, wykonawcy i producenci, dobrze się rozumieli, bo mają jeden cel: chcemy się rozwijać.

-not. jer

PARTNER ROZMOWY: GRUPA SAINT-GOBAIN W POLSCE