Po tym, jak w piątek na terytorium Polski wleciały trzy rosyjskie rakiety Ch-101, rozgorzała dyskusja, czy obowiązujące w naszym kraju procedury są właściwe. Do sprawy w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM.

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Gen. Polko ostrzega przed przyzwyczajeniem do rosyjskich rakiet nad Polską

– Nie możemy zostawiać tego typu zdarzeń z komentarzem: „To tylko dron rozpoznawczy, uff, odleciał”. Czyli co? Najwyżej zabije kilku Ukraińców? Taki sposób myślenia jest równie niepokojący – powiedział wojskowy.

– Nie możemy przyzwyczajać się do tego, że rosyjskie rakiety czy drony pojawiają się nad naszym terytorium, a my odetchnęliśmy z ulgą tylko dlatego, że tym razem nic się nie stało – zaznaczył Polko w rozmowie z Wirtualną Polską.

Czy Polska powinna przechwytywać rosyjskie rakiety przed granicą?

Zdaniem generała osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji nie powinny powoływać się na procedury ani na argument, że przechwycenie rosyjskich rakiet przed przekroczeniem polskiej granicy oznaczałoby przystąpienie Polski do wojny.

Jak podkreślił ekspert w rozmowie z WP, „jeżeli rosyjskie rakiety spadają i eksplodują na terytorium Polski, nawet nie powodując strat, to chowanie głowy w piasek i zasłanianie się procedurami jest beznadziejne”. – Nie da się bronić każdego centymetra polskiej ziemi, jeśli nie prowadzi się działań na przedpolu. Zamiast skutecznie zwalczać wrogie środki napadu powietrznego, drony czy rakiety, wykazujemy tu bezradność – powiedział generał, zaznaczając, że w piątek Ukraina przekazała, iż kilka rakiet zidentyfikowano jako te, które mogą przekroczyć polską przestrzeń powietrzną.

Gen. Polko podkreślił również, że „należy je zwalczać na drodze podejścia”. – Nie patrząc na to, czy przekroczyły już granicę, czy jeszcze nie. Jest zgoda prezydenta Zełenskiego i strony ukraińskiej na zwalczanie rakiet na przedpolach, zanim dotrą na terytorium Polski. Dlaczego więc nie realizować tego w praktyce? – pytał wojskowy.

Gen. Polko o działaniach Rosji wobec NATO. „Ta wojna przybiera na sile”

Generał zaznaczył też, że „Rosja jest agresywna, bo prowadzi wojnę przeciwko Sojuszowi”.

– To nie jest pojedyncza prowokacja, ale eskalująca, pełzająca wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko nam. Te działania są opisane w ich doktrynach wojskowych, m.in. w koncepcjach przypisywanych gen. Walerijowi Gierasimowowi. Ta wojna przybiera na sile, co widać choćby po liczbie zdarzeń – stwierdził były dowódca GROM-u w rozmowie z WP, zauważając, że Rosja stopniowo zwiększa presję na Polskę i cały Sojusz.

Rosyjskie rakiety Ch-101 w polskiej przestrzeni

W piątek wczesnym rankiem, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

W sobotę szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski zapowiedział, że rząd będzie komunikował swe „ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej” w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Sikorski zaznaczył, że rząd czeka na jednoznaczne potwierdzenie „twardych faktów”.

We wtorek w polskim MSZ stawił się rosyjski ambasador Gieorgij Michno, któremu – jak poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór – przekazano ostrą notę dyplomatyczną w związku z naruszeniem przez rosyjskie obiekty polskiej przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę.

W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.