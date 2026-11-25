Nie wiedziałem, że tylu mamy geniuszy nad geniuszami. Nie wiedziałem, bo sam mam kompleksy. Bo jak ten idiota myślałem, że człowiek musi się przez całe życie kształcić, ale to przecież szczyt pretensjonalnej ekstrawagancji, tak się kształcić. Więc to nieprawda”.

Bartek „Fisz” Waglewski na nowej, znów bardzo osobistej płycie „Człowiek nie do końca” kolejny raz dzieli się spostrzeżeniami czujnego obserwatora, już niemal pięćdziesięciolatka. Bardzo mi do jego monologów-felietonów blisko. Myślę, że spokojnie znalazłby miejsce również na łamach „Tygodnika Prawników”, gdyby tylko zechciał przyjrzeć się wnikliwiej naszemu prawniczemu uniwersum.