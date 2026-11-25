W wyroku z 15 października 2026 r. w sprawie C-70/25 Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, czy bank może odmówić bezzwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji, powołując się na rażące zaniedbanie klienta. Trybunał orzekł, że zarzut rażącego niedbalstwa względem płatnika nie zwalnia dostawcy usług płatniczych z obowiązku bezzwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji – co do zasady najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po jej odnotowaniu lub otrzymaniu zgłoszenia, z uwzględnieniem obowiązku zgłoszenia przez użytkownika bez zbędnej zwłoki. Odstępstwo od tego obowiązku zachodzi, gdy dostawca ma uzasadnione podstawy do podejrzenia oszustwa i pisemnie informuje o nich właściwy organ krajowy.