Michał Kobosko, Szymon Hołownia
W poniedziałek Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka ogłosiła, że do Marszałka Sejmu trafiły trzy wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: Ewy Leniart i Daniela Milewskiego (oboje z PiS) i Michała Kołodziejczaka (KO). Wszystkie dotyczą uchylenia immunitetów w związku ze śledztwem, jakie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przeciwko Pawłowi Cz., byłemu już rektorowi Collegium Humanum, i innym osobom.
Prok. Adamiak nie wyjaśniła, co stało się z wnioskami dotyczącymi posła Szymona Hołowni i Michała Koboski, europosła, którym prokurator prowadzący to śledztwo również chciał postawić zarzuty. Wytłumaczyła, że jako rzeczniczka informuje tylko o faktach dokonanych. Jak ustaliła „Rz”, wnioski wobec wszystkich polityków, w tym Hołowni i Koboski zostały zaakceptowane przez nadzór w Prokuraturze Krajowej ledwie trzy tygodnie temu. Co się stało z wnioskami dotyczącymi liderów Polski2050?
Według informacji „Rzeczpospolitej” wstępny projekt wniosków o wyrażenie zgody na postawienie zarzutów pięciu politykom – Ewie Leniart, Danielowi Milewskiemu, Michałowi Kołodziejczakowi, Szymonowi Hołowni oraz Michałowi Kobosce – trafił do Prokuratury Krajowej już w lutym tego roku. Dokładnie do Beaty Marczak, pełniącej funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Wnioski podlegały ocenie merytorycznej w departamencie przestępczości zorganizowanej i korupcji. Końcową opinię musi wyrazić też Dariusz Korneluk, szef Prokuratury Krajowej. Jeśli byłaby pozytywna, wnioski trafiają do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a on kieruje je do Sejmu.
TVN24 pod koniec sierpnia tego roku ujawnił, że takie wnioski wobec Hołowni i Koboski wpłynęły do Prokuratury Krajowej. „Rz” rozszerzyła te informacje i informowała, że na liście są jeszcze: Ewa Leniart oraz Michał Kołodziejczak, co w poniedziałek potwierdziła prok. Adamiak.
To, że do Warszawy trafiło pięć wniosków o uchylenie immunitetu obejmujących polityków, potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Miała być to także gwarancja bezstronności tego śledztwa. Według informacji „Rzeczpospolitej” prace nad wnioskami skończyły się pod koniec października tego roku. Po licznych uwagach i uzupełnianiach ostateczna wersja wszystkich pięciu wniosków została zaakceptowana również przez prok. Piotra Żaka prowadzącego śledztwo ws. Collegium Humanum. Ale przez blisko miesiąc nic się w ich sprawie nie działo. Aż do poniedziałku, 23 listopada, gdy Prokuratura Krajowa ogłosiła skierowanie wniosków o uchylenie immunitetów wobec trojga posłów. Z listy wniosków zniknęli Szymon Hołownia i Michał Kobosko.
Sprawa mogłaby być dla nich kłopotliwa wizerunkowo, tym bardziej, że Hołownia, jak ujawniła w ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita”, ma szansę na polityczny awans – zostanie ambasadorem RP w Watykanie. Gdyby był podejrzanym, jego szanse na dyplomatyczną karierę ległyby w gruzach.
Kluczowe w sprawie jest zdarzenie, które pozwoliło zmienić bieg tych wniosków. Jak wiadomo, o skierowaniu do Sejmu wniosków o uchyleniu immunitetu Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek 23 listopada. Tymczasem w piątek po południu 20 listopada podjął on decyzję o zawieszeniu prokurator Beaty Marczak na sześć miesięcy, tj. do 19 maja 2027 r. Wszczął wobec niej postępowanie służbowe w sprawie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu”.
– Nie kupuję tego, że powodem jej zawieszenia był brak nadzoru nad sprawami prowadzonymi w podległym pionie ds. przestępczości zorganizowanej. Jeśli ktokolwiek choć odrobinę zna prok. Marczak, ten wie, że to jest harpia nie z tej ziemi i musi być o wszystkim poinformowana. Nie sądzę jednak, aby motywem zawieszenia była kwestia wniosków o uchylenie immunitetów w sprawie Collegium Humanum. Ale na pewno jej zawieszenie ułatwiło wybiórcze skierowanie wniosków – mówi nam jeden ze śledczych. Chodzi o to, że Marczak chciała wysłać do Sejmu wszystkie pięć wniosków.
Sama prok. Marczak nie chce rozmawiać o sprawie. Kiedy pytamy, dlaczego do Sejmu trafiły tylko trzy wnioski oraz czy jej zawieszenie mogło mieć związek ze sprawą Collegium Humanum, uchyla się od odpowiedzi.
– Proszę w tej sprawie kontaktować się z biurem prasowym. Ja w tej chwili jestem zawieszona. Jestem na etapie sporządzania odwołania od tej decyzji i nie chciałabym się wypowiadać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd dyscyplinarny. A na wszystkie te pytania powinna odpowiedzieć Prokuratura Krajowa – mówi nam prok. Marczak.
Możliwości są dwie. Albo prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał prokuratorowi generalnemu tylko trzy wnioski, albo decyzję o podpisaniu tylko trzech wniosków podjął Waldemar Żurek.
– Nie udzielam żadnych komentarzy. Żadnego wniosku nie cofnąłem. Żaden wniosek, o ile wiem, nie został cofnięty. Koniec komentarza z mojej strony. Ja biorę odpowiedzialność za słowo – odpowiada nam prok. Dariusz Korneluk.
Gdy pytamy go o to, czy bierze odpowiedzialność za wybiórcze kierowanie wniosków, zastrzega: „Ja wniosków nie kieruję. Ja kieruję je tylko do Prokuratora Generalnego”.
Czy skierował do niego trzy, czy pięć wniosków, Korneluk już nie chce odpowiedzieć. – Proszę o kontakt z panią Adamiak. Mamy ustalenia, że informacji w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu udziela Prokurator Generalny albo jego rzecznik – stwierdza.
Nie znamy treści zarzutów, jakie prokurator z Katowic chciał postawić Hołowni i Kobosce w sprawie dyplomów z Collegium Humanum (jako pierwszy kulisy opisał „Newsweek”). Wiadomo, że obaj politycy od kilku miesięcy zapewniali, że żadnych dyplomów od rektora Pawła Cz. nie kupili. To jest prawdą – w śledztwie nie ma na to dowodów. Same zarzuty nie są oskarżeniem – w śledztwie podejrzani mogą wskazać dowody swojej niewinności. A prokuratura może umorzyć postępowanie przeciwko nim.
Co ma dziś obciążyć Hołownię i Koboskę? Politycy sami mówili o tym publicznie. Hołownia oświadczył, że ma wykształcenie średnie, nie studiował na tej uczelni, nie opłacał czesnego i nie ma jej dyplomu, ale interesował się uzupełnieniem tam studiów, których nie skończył na innej uczelni. Michał Kobosko przyznał natomiast, że w 2020 r. złożył w siedzibie uczelni dokumenty rekrutacyjne w imieniu swoim i Szymona Hołowni, jednak obaj wycofali się z zamiaru podjęcia studiów po uzyskaniu informacji o obciążających powiązaniach uczelni.
W mediach społecznościowych Hołownia w maju napisał z oburzeniem: „Nie mogę już patrzeć, jak moi byli koledzy z Onetu i Newsweeka od miesięcy męczą się z próbami umoczenia mnie w Collegium Humanum”. Dodając: „Wniosek prokuratury? Zakładam, że żadnego nie będzie. Bo prokuratura, przeciekając, może manipulować, ale żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma”.
Czytaj więcej
Każdy ma prawo mieć wątpliwości w każdej sprawie, ale dla mnie kompletnie niezrozumiałe jest to, że przez cztery lata prokurator prowadzący sprawę...
Hołownia w Collegium Humanum nie studiował, ale wedle prokuratury miał liczyć na dyplom na podstawie zaliczeń sprzed lat ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
W poniedziałek wysłaliśmy pytania do rzeczniczki Prokuratora Generalnego Anny Adamiak, by wyjaśniono nam, na którym etapie – Prokuratora Krajowego czy też Prokuratora Generalnego – wnioski dotyczące dwóch posłów Polski2050 zostały wstrzymane? A także dlaczego i kto o tym zdecydował. Odpowiedzi do czasu publikacji nie otrzymaliśmy. Minister Waldemar Żurek nie odbierał od nas telefonu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas