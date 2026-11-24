Przemysław Czarnek był we wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w programie „Gość Radia ZET”. W rozmowie poruszył między innymi kwestie bezpieczeństwa Polski, pomocy dla Ukrainy i przyszłego budżetu Unii Europejskiej

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Pytany o to, czy Ukraina powinna zestrzeliwać rosyjskie rakiety zmierzające w kierunku Polski, odpowiedział, że najlepiej byłoby, gdyby tak się działo. Jednocześnie podkreślał, że Polska powinna przede wszystkim rozwijać własne możliwości obrony przeciwlotniczej i zadbać o odpowiedni zapas uzbrojenia. Krytykował przy tym rząd Donalda Tuska za podejście do kwestii bezpieczeństwa.

Kandydat PiS na premiera zapowiedział również, że gdyby objął stanowisko szefa rządu, zawetowałby obecną propozycję budżetu Unii Europejskiej. Krytykował między innymi mechanizm warunkowości dotyczący praworządności oraz planowane ograniczenia środków na rolnictwo. Podtrzymał także stanowisko, że dalsza pomoc dla Ukrainy powinna uwzględniać polskie interesy.

Czarnek chce paktu senackiego z Braunem. Uderza w Morawieckiego

Przemysław Czarnek opowiedział się za zawarciem szerokiego paktu senackiego obejmującego wszystkie ugrupowania prawicy, w tym Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Argumentował, że porozumienie jest konieczne, jeśli prawica chce odzyskać większość w Senacie. Jako przykład wskazał niedzielne wybory uzupełniające w Zielonej Górze, w których kandydat popierany przez PiS i Konfederację Janusz Kubicki zdobył 30,74 proc. głosów, przegrywając ze Zdzisławą Różańską (42,68 proc.).

Zdaniem Czarnka, gdyby prawica wystawiła wspólnego kandydata, wynik mógłby być inny.

– „Nie” dla Brauna w pakcie senackim to jest niemożliwe, bo nie będzie prawicowego Senatu. Szeroki pakt senacki całej prawicy jest gwarancją odzyskania Senatu – przekonywał w Radiu ZET. Przy okazji skrytykował stanowisko Mateusza Morawieckiego i jego środowiska Rozwój Plus, które wyklucza porozumienie z ugrupowaniem Brauna. – My ten Senat chcemy odzyskać. Jak pan Morawiecki nie chce, jego sprawa – dodał.

Stanowisko Czarnka w tej sprawie kontrastuje z deklaracją Jarosława Kaczyńskiego, który wcześniej wykluczał sojusz z partią Brauna.

Czarnek był także pytany o stopień zaufania wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Stwierdził, że byłby ostrożny z zaufaniem do każdego Polaka, bo najważniejszym kryterium jest dobro Polski.

Ziobro w rządzie Czarnka

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zapytał Czarnka wprost, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mógłby wrócić do rządu, gdyby Prawo i Sprawiedliwość ponownie przejęło władzę.

– Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to tak – odpowiedział kandydat PiS na premiera.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych przede wszystkim z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, defraudację środków publicznych oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Były minister nie przyznaje się do winy i twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny.

W listopadzie 2025 roku Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w sprawie aresztu stała się prawomocna w lipcu 2026 roku. Wydano również list gończy.

Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy znajdował się na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową za rządów Viktora Orbána. Po zmianie władzy w Budapeszcie przeniósł się za ocean.

Politycy reagują na deklarację Czarnka. „Przemek, serio?”

Zapowiedź powrotu do ewentualnego rządu Czarnka ściganego listem gończym byłego ministra sprawiedliwości wywołała dobitne komentarze polityków z różnych ugrupowań.

- Zdecydowanie jest to konkretna informacja dla wyborców. Zapraszamy do Rozwoju Plus - powiedział były premier Mateusz Morawiecki.

Paweł Jabłoński, były kolega partyjny Czarnka, a obecnie członek Rozwoju Plus, podsumował słowa polityka PiS: „Jaka jest różnica między PiS a Rozwojem Plus? Oto jedna z nich”.

„Przemek, serio?” - pytał Tomasz Rzymkowski z Konfederacji

„Wychodzi Czarnek, cały na biało, i stwierdza, że Ziobro w rządzie PiS to świetny pomysł. Degeneracja polityki w klasycznym wydaniu. Coś niesamowitego!” - napisał na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Wychodzi Czarnek, cały na biało, i stwierdza, że Ziobro w rządzie PiS to świetny pomysł. Degeneracja polityki w klasycznym wydaniu. Coś niesamowitego!</p>— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) <a href="https://x.com/MKierwinski/status/2125209166700487066?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>