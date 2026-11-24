Europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z europosłem Rozwoju Plus Michałem Dworczykiem z sali obrad Parlamentu Europejskiego.

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„W miarę postępów Konfederacji Korony Polskiej walka z 'braunizacją' zaostrza się - ale tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień” - napisał europoseł Grzegorz Braun.

Dworczyk odpowiada. „Nie zmienia linii politycznej”

Zdjęcie jest o tyle znamienne, że w ostatnich tygodniach lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki wielokrotnie krytycznie odnosił się do pomysłu koalicji ze środowiskiem Grzegorza Brauna.

Wkrótce Braun doczekał się odpowiedzi od Dworczyka. „Żeby nie było wątpliwości: miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej Rozwoju Plus” - napisał.

„Na marginesie, to zabawne, że w tym tygodniu jeden poseł PiS zaatakował mnie za to, że przez pewien czas moim adwokatem był Ryszard Kalisz, a drugi poseł PiS za to, że mam zdjęcie z Grzegorzem Braunem. Urocze. Między innymi dlatego nie bardzo zmartwiłem się rozstaniem z moją dawną partią. Nie chciałem dłużej brać udziału w wyścigu eunuchów, którzy muszą konkurować w udowadnianiu swojej wierności albo tego kim są lub kim nie są” - napisał Dworczyk.

„A mówiąc poważnie - to naprawdę szkoda, że tak wielu ludzi nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że z innym człowiekiem, nawet gdy fundamentalnie się z nim nie zgadzasz, można normalnie rozmawiać. Można być uprzejmym, niezależnie od poglądów. Właśnie do tego doprowadziła polaryzacja i hejt, które wykorzystują dwie największe partie oraz ich wyznawcy” - dodał.

Braun rośnie, ale nie chcą z nim współpracować

Grzegorz Braun w 2025 r. zbuntował się przeciwko Konfederacji i postanowił wystartować w wyborach prezydenckich, choć formacja wybrała Sławomira Mentzena na swojego kandydata. W związku z tym formacja europosła została wyrzucona z koalicji. Braun uzyskał w wyborach zaskakująco dobry wynik - 6,34 proc.

Od tamtej pory jego partia Konfederacja Korony Polskiej regularnie w sondażach notuje wyniki powyżej progu wyborczego, a w niektórych badaniach ma nawet dwucyfrowe poparcie. Z wielu sondaży wynikało, że prawica ma szansę na zdobycie władzy wyłącznie przy poparciu formacji Brauna.

Wątpliwości co do współpracy z Koroną wyrazili już jednak prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.

– Braunizacja polskiej prawicy powoduje ośmieszanie prawicy. To idealny narożnik, do którego chce zapędzić całą prawicę obecny premier Donald Tusk – mówił Morawiecki. Podkreślał, że chce rządu „bez Tuska, ale też bez Brauna”.

Braun, który popularność zdobywał dzięki kontrowersyjnym zachowaniom, jak gaszenie świec chanukowych w Sejmie, negowanie Holokaustu i wyrażanie prorosyjskich poglądów, w ostatnim czasie próbuje jednak odnaleźć się w prawicowym establishmencie. Europoseł pojawił się na przykład na protestach przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie zrobił sobie zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim.

Lider Korony innego dnia pokazał też zdjęcie z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji, ironicznie określając je jako „przypadkowe spotkanie na grzybobraniu”.