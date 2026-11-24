Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha
„Mianowanie objętego sankcjami rosyjskiego urzędnika na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego MAEA (Rafaela Grossiego) jest absurdem. Osoba ta była bezpośrednio zaangażowana w próby zalegalizowania pierwszego w historii zajęcia siłą największej elektrowni jądrowej w Europie – Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej” – napisał Sybiha na platformie X.
Szef MSZ polecił ukraińskim dyplomatom przekazać stanowisko Ukrainy w formie oficjalnego demarche oraz noty protestacyjnej.
Czytaj więcej
Okupowana przez Rosję elektrownia atomowa w Zaporożu straciła zewnętrzne zasilanie i została zmuszona do uruchomienia awaryjnych generatorów diesla...
Ferapontow jako wiceszef państwowego organu nadzoru jądrowego w Rosji jest zamieszany w rosyjskie działania mające na celu legitymizację nielegalnego przejęcia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz rozszerzenie na nią rosyjskiej kontroli regulacyjnej. Ferapontowa objęły ukraińskie sankcje personalne z dnia 12 lutego 2023 roku.
„Współuczestnik jednej z największych grabieży i najpoważniejszych zbrodni przeciwko bezpieczeństwu jądrowemu wejdzie teraz w skład kierownictwa MAEA” – stwierdził szef ukraińskiego MSZ.
Zdaniem Sybihy taka słabość i brak wartości z pewnością nie są tym, czego świat potrzebuje w czasach kryzysu, gdy niezbędne jest przywództwo oparte na zasadach, aby stać na straży celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych.
Czytaj więcej
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przekazała, że okupowana przez siły rosyjskie Zaporoska Elektrownia Jądrowa na południowym wschodzie...
Zaporoska Elektrownia Atomowa, która jest największym tego typu obiektem w Europie, została zajęta przez Rosję w marcu 2022 r., w pierwszych tygodniach wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas