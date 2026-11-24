„Mianowanie objętego sankcjami rosyjskiego urzędnika na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego MAEA (Rafaela Grossiego) jest absurdem. Osoba ta była bezpośrednio zaangażowana w próby zalegalizowania pierwszego w historii zajęcia siłą największej elektrowni jądrowej w Europie – Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej” – napisał Sybiha na platformie X.

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Szef MSZ polecił ukraińskim dyplomatom przekazać stanowisko Ukrainy w formie oficjalnego demarche oraz noty protestacyjnej.

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Dlaczego Kijów sprzeciwia się nominacji Fierapontowa? Chodzi m.in. o elektrownię w Zaporożu

Ferapontow jako wiceszef państwowego organu nadzoru jądrowego w Rosji jest zamieszany w rosyjskie działania mające na celu legitymizację nielegalnego przejęcia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz rozszerzenie na nią rosyjskiej kontroli regulacyjnej. Ferapontowa objęły ukraińskie sankcje personalne z dnia 12 lutego 2023 roku.

„Współuczestnik jednej z największych grabieży i najpoważniejszych zbrodni przeciwko bezpieczeństwu jądrowemu wejdzie teraz w skład kierownictwa MAEA” – stwierdził szef ukraińskiego MSZ.

Zdaniem Sybihy taka słabość i brak wartości z pewnością nie są tym, czego świat potrzebuje w czasach kryzysu, gdy niezbędne jest przywództwo oparte na zasadach, aby stać na straży celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

Rosja zajęła największą elektrownię jądrową w Europie w marcu 2022 r.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, która jest największym tego typu obiektem w Europie, została zajęta przez Rosję w marcu 2022 r., w pierwszych tygodniach wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie.