- Artur Ch. usłyszał dzisiaj zarzuty i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O treści zarzutów prokuratura poinformuje w komunikacie po zakończeniu czynności – poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

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Według Onetu, prokuratura chce przedstawić Ch. zarzut tzw. płatnej protekcji biernej, czyli powoływanie się na wpływy w zamian za korzyść majątkową. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Ch. miał powoływać się na wpływy m.in. u Zbigniewa Ziobry.

Były agent CBA pomagał Kralowi

Artur Ch. to były funkcjonariusz CBA. Został zwolniony dyscyplinarnie w 2015 r. przez ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika za wynoszenie tajemnic służbowych i przekazywanie materiałów dziennikarzom powiązanym z PiS. O sprawie Wojtunik zawiadomił też prokuraturę, która wszczęła śledztwo. Zostało ono umorzone, po dojściu władzy doszedł PiS i objęciu kierownictwa CBA przez Ernesta Bejdę. Wtedy też Ch. został przywrócony do służby w CBA, z której w 2023 r. przeszedł na emeryturę.

Według doniesień medialnych Ch. miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Ch. firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych. W zamian Ch. miał ujawnić Kralowi m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę. Zapewnił też Krala, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Ch. zaprzeczył tym ustaleniom.

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu we wtorek przedłużono areszt o kolejne trzy miesiące.

Tajemnicze rozmowy na Ibizie z udziałem posła PiS

Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia m.in. o spotkaniu w 2025 r. posła PiS Michała Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Ch. z b. szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, do którego miało dojść na Ibizie. Według portali poseł chciał współpracować z giełdą Zondacrypto, która kilka miesięcy później upadła.

Moskal oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje (Fundacja ORGiD – Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji), nie podjęli współpracy z Zondacrypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków.