Rosyjski fiskus przekazał 54,6 bln rubli (2,78 bln zł) z podatków do budżetu w okresie od stycznia do października 2026 r., poinformował 23 listopada Władimira Putina szef Federalnej Służby Podatkowej Rosji Danił Jegorow. Według Jegorowa wpływy z podatków od osób fizycznych i przedsiębiorstw zwiększyły się o 11 proc., czyli o 5,4 bln rubli, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. „Głównym podatkiem generującym większość dochodów jest w tym roku VAT” – wyjaśnił Jegorow.
W tym roku w Rosji stawka VAT wzrosła do 22 proc., najwyższego poziomu od 1992 r., co plasuje Rosję w czołówce krajów na świecie pod względem tej stawki podatkowej (wyższą stawkę ma tylko dziewięć krajów europejskich). W rezultacie dochody z VAT zwiększyły się o jedną trzecią, czyli o 2,6 biliona rubli.
Kolejne 1,5 bln rubli powyżej ubiegłorocznego wyniku zebrały budżety regionalne, zasilane głównie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatkiem od zysków przedsiębiorstw (CIT). Obciążanie regionów i obywateli to jednak wciąż za mało, by pokryć coraz wyższe wydatki na rozpętaną cztery lata temu wojnę.
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Począwszy od przyszłego roku Kreml wprowadzi więc kolejną podwyżkę podatków, aby pokryć wydatki wojenne zwiększone do nowego rekordowego poziomu 17,1 bln rubli (850 mld zł), o jedną trzecią wyższego niż w tym roku. A ponieważ nie ma żadnych oficjalnych danych o kosztach wojny Putina, ta kwota może w rzeczywistości być dużo wyższa. Widać to po nakręcającej się spirali podatkowej..
Kreml wprowadza „podatek od nadmiernych zysków” dla firm wydobywających złoto i producentów metali nieżelaznych; podnosi maksymalną stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych od „dochodów pasywnych”, w tym depozytów bankowych, do 22 proc.; oraz ustanawia 22-proc. stawkę VAT od zakupów w zagranicznych sklepach internetowych.
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Według szacunków rosyjskiego Ministerstwa Finansów te zmiany podatkowe przyniosą budżetowi 1,5 bln rubli w przyszłym roku i dodatkowe 2,2 bln rubli w latach 2028–2029. Wszystkie te pieniądze pójdą na wojnę. W tym roku rosyjskie władze tną więc wydatki socjalne i wsparcie dla regionów. Według rosyjskiej Izby Obrachunkowej, 66 podmiotów Federacji Rosyjskiej zakończyło pierwsze półrocze z poważnymi deficytami budżetowymi, a łączna dziura w ich finansach wyniosła 619 mld rubli, przypomina „The Moscow Times”.
Cięcia najsłabszych działów budżetowych mają już swoje wymierne skutki w rosyjskiej codzienności, przede wszystkim na prowincji. Stanęły tam budowy i remonty przychodni i szpitali, a rosyjscy lekarze zaczęli intensywniej szukać pracy z powodu cięć w wydatkach na opiekę zdrowotną w regionach.
W październiku lekarze opublikowali 269 tys. CV, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, według gazety „Wiedomosti”. Inne źródła mówią o 24 proc. lekarzy poszukujących pracy.
– Obecnie obserwujemy exodus personelu medycznego do dużych miast – mówi Tatiana Klimenko, dyrektor ds. kadr w Medscan. Garri Muradian, szef międzynarodowej agencji rekrutacyjnej Amalko, uważa, że niskie płace i wysokie obciążenie pracą nadal stanowią problem w sektorze publicznym. A prywatne kliniki również borykają się z trudnościami z powodu rosnących składek ubezpieczeniowych, podatku VAT i kosztów operacyjnych.
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Dziura w budżetach regionalnych rośnie w Rosji drugi rok z rzędu. Skutkuje to cięciami w systemie opieki zdrowotnej. Według Izby Obrachunkowej 42 regiony Rosji (na 86) zmniejszyły finansowanie szpitali, a w 11 redukcja przekroczyła 20 proc.
Badanie Medical Herald z października wykazało, że 76 proc. lekarzy odczuło spadek wydatków na opiekę zdrowotną w swoim regionie. Dwie trzecie respondentów zauważyło, że „oszczędności dotyczą wszystkiego, w tym materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzeń i leków”.
Sygnałem, że rosyjska wojna pożera nie tylko najsłabsze działy budżetu, jak ochrona zdrowia, edukacja czy wsparcie socjalne, jest to, że rosyjska zbrojeniówka też narzeka na drogie kredyty i brak możliwości rozwojowych.
Przez pierwsze lata wojny Putina rosyjskie zakłady zbrojeniowe nie tylko trzymały gospodarkę w pionie, ale też same funkcjonowały na zasadzie świętych krów, korzystając z ulg i tanich kredytów. Dziś to wygląda inaczej, na co poskarżył się publicznie w tym tygodniu szef rosyjskiej zbrojeniówki Siergiej Czemiezow.
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– W Rosji nie ma już możliwości inwestowania w przedsiębiorstwa przemysłowe z powodu wysokiego oprocentowania kredytów. Słyszymy, że tylko sektor obronny radzi sobie teraz dobrze, ale my wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż inni. Brak tanich kredytów utrudnia nam również rozwój nowych projektów; odsetki pochłaniają większość naszych zysków – powiedział agencji TASS szef państwowej korporacji Rostech. Oficjalnie przychody Rostechu wzrosły o 25 proc. rok do roku, osiągając 4,5 bln rubli. Tymczasem zysk wszystkich 800 przedsiębiorstw państwowej korporacji wyniósł zaledwie 76 mld rubli, o 42 proc. mniej niż w 2024 r.
Czemiezow naciska na obniżkę stóp procentowych przez Bank Rosji z obecnych 14 proc. do 6–7 proc. Wysoki koszt kredytu uderza w cały biznes. Badanie Banku Rosji wykazało, że aktywność inwestycyjna rosyjskich przedsiębiorstw nadal spada, a w trzecim kwartale osiągnęła wartości ujemne. Firmy jako główne przeszkody dla inwestycji wskazały brak kapitału własnego (27 proc.), niski popyt (21 proc.) oraz niepewność sytuacji gospodarczej w kraju (26 proc.).
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