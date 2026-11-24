Rosyjski fiskus przekazał 54,6 bln rubli (2,78 bln zł) z podatków do budżetu w okresie od stycznia do października 2026 r., poinformował 23 listopada Władimira Putina szef Federalnej Służby Podatkowej Rosji Danił Jegorow. Według Jegorowa wpływy z podatków od osób fizycznych i przedsiębiorstw zwiększyły się o 11 proc., czyli o 5,4 bln rubli, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. „Głównym podatkiem generującym większość dochodów jest w tym roku VAT” – wyjaśnił Jegorow.

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VAT w Rosji wśród najwyższych na świecie. Stawka 22 proc.

W tym roku w Rosji stawka VAT wzrosła do 22 proc., najwyższego poziomu od 1992 r., co plasuje Rosję w czołówce krajów na świecie pod względem tej stawki podatkowej (wyższą stawkę ma tylko dziewięć krajów europejskich). W rezultacie dochody z VAT zwiększyły się o jedną trzecią, czyli o 2,6 biliona rubli.

Kolejne 1,5 bln rubli powyżej ubiegłorocznego wyniku zebrały budżety regionalne, zasilane głównie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatkiem od zysków przedsiębiorstw (CIT). Obciążanie regionów i obywateli to jednak wciąż za mało, by pokryć coraz wyższe wydatki na rozpętaną cztery lata temu wojnę.

Wydatki wojenne Rosji. Rekordowe 17,1 bln rubli w budżecie

Począwszy od przyszłego roku Kreml wprowadzi więc kolejną podwyżkę podatków, aby pokryć wydatki wojenne zwiększone do nowego rekordowego poziomu 17,1 bln rubli (850 mld zł), o jedną trzecią wyższego niż w tym roku. A ponieważ nie ma żadnych oficjalnych danych o kosztach wojny Putina, ta kwota może w rzeczywistości być dużo wyższa. Widać to po nakręcającej się spirali podatkowej..

Kreml wprowadza „podatek od nadmiernych zysków” dla firm wydobywających złoto i producentów metali nieżelaznych; podnosi maksymalną stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych od „dochodów pasywnych”, w tym depozytów bankowych, do 22 proc.; oraz ustanawia 22-proc. stawkę VAT od zakupów w zagranicznych sklepach internetowych.

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Lekarze w Rosji tracą pracę. Exodus do dużych miast

Według szacunków rosyjskiego Ministerstwa Finansów te zmiany podatkowe przyniosą budżetowi 1,5 bln rubli w przyszłym roku i dodatkowe 2,2 bln rubli w latach 2028–2029. Wszystkie te pieniądze pójdą na wojnę. W tym roku rosyjskie władze tną więc wydatki socjalne i wsparcie dla regionów. Według rosyjskiej Izby Obrachunkowej, 66 podmiotów Federacji Rosyjskiej zakończyło pierwsze półrocze z poważnymi deficytami budżetowymi, a łączna dziura w ich finansach wyniosła 619 mld rubli, przypomina „The Moscow Times”.

Cięcia najsłabszych działów budżetowych mają już swoje wymierne skutki w rosyjskiej codzienności, przede wszystkim na prowincji. Stanęły tam budowy i remonty przychodni i szpitali, a rosyjscy lekarze zaczęli intensywniej szukać pracy z powodu cięć w wydatkach na opiekę zdrowotną w regionach.

W październiku lekarze opublikowali 269 tys. CV, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, według gazety „Wiedomosti”. Inne źródła mówią o 24 proc. lekarzy poszukujących pracy.

– Obecnie obserwujemy exodus personelu medycznego do dużych miast – mówi Tatiana Klimenko, dyrektor ds. kadr w Medscan. Garri Muradian, szef międzynarodowej agencji rekrutacyjnej Amalko, uważa, że niskie płace i wysokie obciążenie pracą nadal stanowią problem w sektorze publicznym. A prywatne kliniki również borykają się z trudnościami z powodu rosnących składek ubezpieczeniowych, podatku VAT i kosztów operacyjnych.

Dziura w budżetach regionalnych rośnie w Rosji drugi rok z rzędu. Skutkuje to cięciami w systemie opieki zdrowotnej. Według Izby Obrachunkowej 42 regiony Rosji (na 86) zmniejszyły finansowanie szpitali, a w 11 redukcja przekroczyła 20 proc.

Badanie Medical Herald z października wykazało, że 76 proc. lekarzy odczuło spadek wydatków na opiekę zdrowotną w swoim regionie. Dwie trzecie respondentów zauważyło, że „oszczędności dotyczą wszystkiego, w tym materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzeń i leków”.

Rosyjska zbrojeniówka narzeka. Rostech chce tanich kredytów

Sygnałem, że rosyjska wojna pożera nie tylko najsłabsze działy budżetu, jak ochrona zdrowia, edukacja czy wsparcie socjalne, jest to, że rosyjska zbrojeniówka też narzeka na drogie kredyty i brak możliwości rozwojowych.

Przez pierwsze lata wojny Putina rosyjskie zakłady zbrojeniowe nie tylko trzymały gospodarkę w pionie, ale też same funkcjonowały na zasadzie świętych krów, korzystając z ulg i tanich kredytów. Dziś to wygląda inaczej, na co poskarżył się publicznie w tym tygodniu szef rosyjskiej zbrojeniówki Siergiej Czemiezow.

– W Rosji nie ma już możliwości inwestowania w przedsiębiorstwa przemysłowe z powodu wysokiego oprocentowania kredytów. Słyszymy, że tylko sektor obronny radzi sobie teraz dobrze, ale my wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż inni. Brak tanich kredytów utrudnia nam również rozwój nowych projektów; odsetki pochłaniają większość naszych zysków – powiedział agencji TASS szef państwowej korporacji Rostech. Oficjalnie przychody Rostechu wzrosły o 25 proc. rok do roku, osiągając 4,5 bln rubli. Tymczasem zysk wszystkich 800 przedsiębiorstw państwowej korporacji wyniósł zaledwie 76 mld rubli, o 42 proc. mniej niż w 2024 r.

Czemiezow naciska na obniżkę stóp procentowych przez Bank Rosji z obecnych 14 proc. do 6–7 proc. Wysoki koszt kredytu uderza w cały biznes. Badanie Banku Rosji wykazało, że aktywność inwestycyjna rosyjskich przedsiębiorstw nadal spada, a w trzecim kwartale osiągnęła wartości ujemne. Firmy jako główne przeszkody dla inwestycji wskazały brak kapitału własnego (27 proc.), niski popyt (21 proc.) oraz niepewność sytuacji gospodarczej w kraju (26 proc.).