Polski sektor rolno-spożywczy należy do filarów krajowej gospodarki. W 2025 r. wartość eksportu żywności wyniosła około 60 mld euro. Rolnictwo odpowiada za około 3 proc. PKB, a przetwórstwo spożywcze – za kolejne 3 proc. Łącznie w obu obszarach pracuje ponad 1,6 mln osób. Za tymi liczbami kryją się jednak rosnące koszty produkcji, potrzeby inwestycyjne i konieczność zmiany modelu konkurowania na światowych rynkach.

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O znaczeniu sektora dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju mówił podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

– Rolnictwo to jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa państwa. Wymaga stałej pracy i wsparcia. Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów żywności w Europie i na świecie – podkreślał minister.

Zwracał również uwagę na wysoką jakość polskich produktów, która stała się ich znakiem rozpoznawczym.

– Można powiedzieć, że podobnie jak cała gospodarka również rolnictwo i przemysł przetwórczy odniosły w ostatnich latach sukces, patrząc na liczby. Oczywiście za tymi cyframi kryje się sporo problemów – mówił Bartłomiej Posnow, wiceprezes Credit Agricole Bank Polska, podczas sesji inauguracyjnej forum.

Koniec przewagi opartej na niskich kosztach

Jednym z największych wyzwań dla branży pozostają rosnące koszty działalności. Marcin Strzelecki, członek zarządu LipCo Foods International i Chief Commercial Officer Grupy LipCo Foods, przypominał, że Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. Jednocześnie wysokie ceny energii coraz mocniej ograniczają konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw.

– Mamy najdroższą energię w Europie, jeśli chodzi o koszty dla przemysłu. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby państwo wsparło przemysł spożywczy w tym zakresie – przekonywał.

O konieczności zmiany dotychczasowego modelu konkurencji mówił również Paweł Wielgomas, prezes zarządu Dawtony.

– Przemodelowaliśmy sposób myślenia o konkurencyjności. Polska to nie jest już rynek taniej siły roboczej czy taniej energii. Przede wszystkim inwestujemy, szukając efektywności produkcyjnej i oszczędności – wyjaśniał.

Jednym ze sposobów zwiększania odporności przedsiębiorstw na kryzysy jest zabezpieczanie dostaw surowców. Dawtona postawiła na model bezpośredniej współpracy rolników z przetwórnią. Jak podkreślał Wielgomas, takie rozwiązanie pozwala firmie ograniczać ryzyko zakłóceń i utrzymywać konkurencyjność.

Miliardy na inwestycje i produkty o większej wartości

Uczestnicy debaty wskazywali, że utrzymanie pozycji polskiej branży spożywczej będzie wymagało znacznych nakładów inwestycyjnych. Według Bartłomieja Posnowa ich wartość może sięgać 40–50 mld zł.

W jego ocenie sektor powinien coraz mocniej rozwijać produkcję wysoko przetworzoną, oferującą większą wartość dodaną. Podobnie uważa Marcin Strzelecki.

– Nie możemy skupiać się tylko na byciu dostawcą podstawowych produktów spożywczych. Musimy szukać coraz bardziej zaawansowanych produktów – wskazywał.

O inwestycjach w wydajność i elastyczność produkcji mówił Adam Grabowski, członek rady nadzorczej Grupy Polmlek. Firma kończy program inwestycyjny o wartości ponad 2 mld zł, którego celem jest nie tylko zwiększenie efektywności, lecz także umożliwienie szybkiego dostosowywania produkcji do sytuacji rynkowej.

– Chcemy uniknąć uzależnienia od jednej kategorii produktowej – podkreślał.

Na szybkość reagowania na zmiany zwracał uwagę Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel. Przekonywał, że zmienność rynku nie musi być wyłącznie zagrożeniem. Dla firm zdolnych do szybkiego podejmowania decyzji może stać się źródłem przewagi nad konkurencją.

– Bardzo lubię tę zmienność, która dla mnie mogłaby jeszcze szybciej następować. Z jednego głównego powodu – moja konkurencja za mną nie nadąża – mówił.

Nowe rynki, dane i oczekiwania konsumentów

Kolejnym kierunkiem rozwoju polskich producentów pozostaje ekspansja zagraniczna. Jakub Nowak, prezes JNT Group, wskazywał na znaczenie przejęć, które pozwalają nie tylko zwiększać skalę działalności, lecz także otwierać dostęp do nowych odbiorców.

Przykładem jest zakup przez JNT Group producenta cavy w Hiszpanii.

– Kupiliśmy nie tylko zakład, ale tak naprawdę dostęp do 30 rynków światowych – mówił Nowak.

Zwracał przy tym uwagę, że na zagranicznej ekspansji firmy korzystają również polscy dostawcy opakowań, którzy mogą wraz z nią rozwijać sprzedaż na kolejnych rynkach.

O innym aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej mówił Krzysztof Pawiński, prezes i współwłaściciel Maspeksu. Podkreślał, że nawet ogromna ilość dostępnych informacji nie gwarantuje trafnych decyzji biznesowych.

– Sam dostęp do danych nie czyni człowieka mądrym. Ważne, żeby umieć wyciągnąć z nich wnioski – zaznaczał.

Jako przykład wskazał rozwój rynku napojów funkcjonalnych, przyznając, że Maspex zbyt późno dostrzegł ten trend.

Z perspektywy handlu o zmieniających się oczekiwaniach klientów mówił Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska. Cena wciąż pozostaje jednym z najważniejszych kryteriów zakupowych, ale coraz większego znaczenia nabierają również wygoda i dodatkowa wartość oferowana konsumentom.

Sieci handlowe muszą więc z jednej strony zapewniać dostęp do podstawowych produktów w niskich cenach, a z drugiej inwestować w rozwiązania ułatwiające zakupy. Wlaźlak wymienił rozwój kas samoobsługowych i aplikacji Lidl Plus jako przykłady trafnych decyzji biznesowych.

Pytany o przyszłość wskazał jednak przede wszystkim na inwestycje w ludzi, dzięki którym firma może budować swoją wartość w kolejnych latach.

—Autorka jest redaktorką naczelną portalspozywczy.pl