To komentarz do ostatnich prowokacji ze strony Rosji: w piątek w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem (woj. lubelskie) i Mołodyczu (woj. podkarpackie) rozbiły się trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Nie spowodowały ofiar ani większych zniszczeń. W poniedziałek z kolei rosyjski dron na krótko naruszył polską przestrzeń powietrzną.

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Pojawiły się pytania, dlaczego żaden z obiektów nie został zestrzelony, choć szwedzki pilot otrzymał od NATO zgodę na użycie uzbrojenia. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Ireneusz Nowak wyjaśniał, że pilot nie był w stanie zidentyfikować obiektu, gdyż panowały "niezwykle trudne warunki pogodowe". Natomiast w przypadku drona wojsko zrezygnowało z jego zestrzelenia ze względu na ryzyko dla osób i obiektów na ziemi.

Komorowski nie ma wątpliwości, co robić z rosyjskimi rakietami. Nie jest sam

Były prezydent Bronisław Komorowski uważa, że rosyjskie pociski powinny być zestrzeliwane zanim przekroczą granicę Polski.

– Według mnie powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie pociski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Mówiłem o tym też na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówię i teraz. Wymagałoby to oczywiście zgody Ukrainy, zgody NATO, ale to byłoby dobre rozwiązanie – powiedział Komorowski, który mieszka w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie, blisko granic z Rosją (Obwód Królewiecki), Litwą i Białorusią.

Za takim działaniem opowiadają się także niektórzy wojskowi (np. gen. rez. Jarosław Kraszewski) i politycy (m.in. Jacek Czaputowicz, Mariusz Błaszczak i niektórzy przedstawiciele Konfederacji).

Argumenty przeciwników zestrzeliwania

Przeciwnicy zestrzeliwania rakiet nad terytorium Ukrainy wskazują, że taki krok może wywołać reakcję Rosji i wciągnąć Polskę lub NATO w bezpośredni konflikt. Mówią też jednak o problemach technicznych i operacyjnych m.in. trudnościach z wczesnym wykrywaniem, oceną toru lotu oraz słabym zintegrowaniu obrony przeciwlotniczej i antydronowej. Zwracają przy tym uwagę na koszty użycia kosztownego uzbrojenia do zestrzelenia relatywnie tanich celów.