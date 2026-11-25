W 2021 r. World Federation of ADHD opublikowała zbiór 208 stwierdzeń o ADHD opartych na najmocniejszych dostępnych dowodach naukowych. Teraz w czasopiśmie „Neuroscience and Biobehavioral Reviews” ukazała się jego aktualizacja.

W analizie uwzględniono wyłącznie duże badania, opublikowane między styczniem 2021 r. a lipcem 2025 r. Były to badania obejmujące co najmniej 2000 uczestników, często oparte na krajowych rejestrach medycznych, a także metaanalizy, wyselekcjonowane na podstawie ostrych kryteriów.