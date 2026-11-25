82-letni Markle jest oskarżony o posiadanie negatywów zawierających treści o charakterze pedofilskim. Wśród skonfiskowanych zdjęć dwa miały przedstawiać dorosłego mężczyznę, którego świadek zidentyfikował jako Markle’a, w towarzystwie nagiej dziewczynki przed okresem dojrzewania. Trzecie zdjęcie przedstawiało nagą dziewczynkę przed okresem dojrzewania w pomieszczeniu, które przypominało wnętrze jednego z moteli na Filipinach.

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Materiały, o posiadanie których oskarżony jest 82-letni Markle, pochodzą z Filipin, gdzie wcześniej mieszkał, a także z dwóch magazynów w Los Angeles, które wynajmuje od 2008 roku. Według prokuratury federalnej Stanów Zjednoczonych w magazynach zabezpieczono 78 przedmiotów, w tym slajdy, negatywy i książki.

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Thomas Markle przebywa w areszcie

Na początku listopada Markle został aresztowany na Florydzie, gdzie także postawiono mu zarzut posiadania pornografii dziecięcej. Według prokuratury w najbliższych tygodniach mężczyzna stanie przed sądem federalnym w Los Angeles, gdzie formalnie zostanie mu przedstawiony akt oskarżenia. Jak informuje Reuters, za każdy z zarzutów grozi do 20 lat więzienia.

Markle, były mieszkaniec Los Angeles, który do niedawna przebywał w ośrodku opieki dla seniorów w Lakeland na Florydzie, został zatrzymany w Tampie, a następnie zwolniony z aresztu pod warunkiem odbywania aresztu domowego. Jednak po tym, jak przeciął elektroniczną bransoletkę monitorującą na kostce, sędzia federalny nakazał ponowne osadzenie go w areszcie za naruszenie warunków zwolnienia. Po przeprowadzeniu oceny psychiatrycznej w zeszłym tygodniu sędzia uznał, że Markle może uczestniczyć w procesie.

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Meghan Makle i jej brat wiedzieli już wcześniej

Meghan Markle powiedziała niedawno, że jest „głęboko poruszona” doniesieniami, jakoby w dawnym domu jej ojca znaleziono zdjęcia przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Ujawniła również, że w 2018 r. do londyńskiej policji trafił list zawierający „niepokojące zarzuty” dotyczące jej ojca. Wcześniej przyrodni brat Meghan, Thomas Markle jr, powiedział mediom, że odkrył w dawnym domu ojca na Filipinach materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci i zgłosił sprawę policji. Markle senior zdecydowanie odrzucił oskarżenia, nazywając je „chorymi kłamstwami”.

Thomas Markle nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Meghan wyjaśniła, że zdecydowała się ograniczyć z nim kontakt, aby chronić swoje dzieci.