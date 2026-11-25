Russell Brand, brytyjski komik i aktor, został niedawno skazany na dziesięć i pół roku więzienia za zgwałcenie i napaści seksualne na cztery kobiety. Przestępstwa popełnił w latach 2004–2009. Gérard Depardieu, legenda francuskiego kina, właśnie zrezygnował z apelacji od wyroku skazującego go za napaści seksualne na dwie kobiety. W obu przypadkach chodzi o mężczyzn, których przez lata podziwiano, nagradzano i którym wybaczano znacznie więcej niż przeciętnemu człowiekowi. Sędzia Joel Bennathan, uzasadniając wyrok w sprawie Branda, nazwał go drapieżcą seksualnym i stwierdził wprost, że jego pozycja chroniła go aż do 2023 roku. Dopiero publikacja wyników dziennikarskiego śledztwa sprawiła, że kolejne kobiety zdecydowały się opowiedzieć o tym, czego doświadczyły przed laty.