Prokurator Eryk Stasielak – naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej – potwierdził w rozmowie z TVN24 autentyczność nagrania opublikowanego na facebookowym profilu Dziennik Śledczy. Widać na nim, jak podczas zamachu w Krakowie przechodnie na ul. Grodzkiej zaczynają uciekać i szukają schronienia w bramach oraz sklepach.

Reklama Reklama

Na wideo zobaczyć można m.in. małą dziewczynkę, która próbuje się schronić. Biegnie chodnikiem, po chwili się zatrzymuje i rusza w inną stronę. Wtedy w kadrze pojawia się samochód sprawcy, a tuż za nim jedzie policja. Z auta pada kilka strzałów w kierunku dziecka. Pociski trafiają w sklepową witrynę tuż za dziewczynką. Próbuje ona wejść do jednego z lokali, ale drzwi się nie otwierają. Chwilę później podchodzi do niej mężczyzna i bierze ją na ręce.

Prokuratura szuka rodziców dziewczynki i świadków ataku w Krakowie

– Było to usiłowanie zabójstwa. Dziewczynka, do której strzelał Michał O., ma w śledztwie status pokrzywdzonej – powiedział prok. Eryk Stasielak w rozmowie z TVN24. Jak przekazał, śledczy chcą dotrzeć do rodziców dziecka oraz osób, które widziały zdarzenie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli już kilkadziesiąt nagrań z monitoringu oraz materiały zarejestrowane przez świadków. Śledczy na bieżąco je analizują, by możliwie dokładnie odtworzyć przebieg ataku.

– W tym celu bardzo pomocne będą zarówno zeznania świadków, jak i przede wszystkim wszelkie nagrania – wskazał prokurator.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, po czym zaczął strzelać do przypadkowych osób.

W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik również został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Po zamachu policjanci udali się także do mieszkania rodzinnego 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób – ojca, matki oraz siostry sprawcy. Wszystkie miały rany postrzałowe.

Okoliczności tragedii wyjaśnia Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo dotyczące zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.