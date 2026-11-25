Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 24 na 25 listopada:

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Dwóch żołnierzy Libijskiej Armii Narodowej zginęło w ataku na rosyjską korwetę

Dwaj żołnierze, którzy pełnili służbę w marynarce wojennej Libijskiej Armii Narodowej, zginęli w wyniku obrażeń doznanych w czasie ataku ukraińskich dronów morskich na rosyjską fregatę Merkury stojącą w porcie Bengazi – poinformował portal Al-Wasat, który powołał się na dowództwo Libijskiej Armii Narodowej.

Dowództwo Libijskiej Armii Narodowej oświadczyło, że krew żołnierzy „nie została przelana na darmo”, a odpowiedź na atak nastąpi „w odpowiednim miejscu i czasie oraz przy użyciu odpowiednich środków”.

Bengazi jest drugim co do wielkości miastem Libii i największym we wschodniej części kraju, kontrolowanej przez konkurencyjny wobec Trypolisu ośrodek władzy, wspierany przez Libijską Armię Narodową, na czele której stoi gen. Chalifa Haftar, utrzymujący bliskie relacje z Rosją.

Koncern Huawei uznany za winny zmowy w celu kradzieży tajemnic handlowych

Chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego Huawei został uznany za winny przez przysięgłych sądu federalnego w Nowym Jorku m.in. oszustwa bankowego oraz zmowy w celu kradzieży tajemnic handlowych amerykańskich firm technologicznych.

Czytaj więcej Biznes USA: Huawei uznana przez przysięgłych za winnych kradzieży tajemnic handlowych Przysięgli sądu federalnego w Nowym Jorku uznali, że chiński koncern Huawei jest winny 10 z 12 stawianych mu zarzutów karnych. Chiński producent sp...

Na razie nie wiadomo, jakie kary nałoży na Huawei sąd. Wyrok w tej sprawie ma być ogłoszony dopiero 14 września 2027 roku. „Firmie grożą sankcje finansowe oraz możliwość objęcia nadzorem na mocy orzeczenia sądu. Wszelkie nowe kary nałożone na Huawei, która już podlega sankcjom, prawdopodobnie okażą się niewielkie w porównaniu z ciosem wizerunkowym wynikającym z wyroku skazującego. Mogą również wywołać gniewną reakcję Pekinu, być może obejmującą groźby podjęcia działań odwetowych w przyszłości” – skomentował sprawę „Wall Street Journal”.

Jednym z dwóch zarzutów, w których przysięgli nie dopatrzyli się winy Huawei, był ten najpoważniejszy dotyczący udziału chińskiej firmy w zmowie, mającej na celu prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Huawei uniewinniono także od zarzutu udziału w zmowie mającej na celu utrudnianie działalności wymiaru sprawiedliwości.

Mniej niż połowa Serbów chce wejścia kraju do UE

Mniej niż połowa ankietowanych Serbów opowiada się za przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej – wynika z sondażu ośrodka IDN przeprowadzonego z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Za akcesją Serbii do UE opowiedziało się 48,3 proc. respondentów, przeciw jest 35 proc. badanych. Serbskie media podkreśliły, że liczba zwolenników akcesji utrzymuje się na poziomie zbliżonym do tego z 2018 roku. W tym samym okresie wzrósł odsetek tych, którzy wątpią, by Serbia została członkiem Unii. Odsetek ankietowanych, których zdaniem UE zamierza przyjąć Serbię, spadł w ciągu ośmiu lat z 23 proc. do 13 procent.

Na pytanie, czy Serbia przystąpi do UE, 46,6 proc. badanych odpowiedziało przecząco. Wśród osób, które głosowałyby za członkostwem, takiego zdania jest 19,4 proc. badanych.

Serbia ma od marca 2012 r. status kandydata do UE, a od stycznia 2014 r. prowadzi negocjacje akcesyjne.

Pakistańczyk pierwszym cudzoziemcem na chińskiej stacji kosmicznej

40-letni pilot Zeeshan Ali jest pierwszym Pakistańczykiem w przestrzeni kosmicznej i pierwszym cudzoziemcem na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. O 1.18 czasu polskiego, wraz z chińskimi załogantami, wyruszył na pokładzie statku kosmicznego Shenzhou-24 z kosmodromu Jiuquan. Oprócz Alego załogę tworzą dowódca misji Tang Hongbo i inżynier pokładowy Wu Yi. Pakistańczyk będzie pełnił funkcję specjalisty ds. ładunku i w czasie trwającego 5–10 dni pobytu na stacji będzie prowadził eksperymenty naukowe.

Ali przez siedem miesięcy przygotowywał się do lotu w Pekinie. Według Reutera intensywnie uczył się języka mandaryńskiego, poznawał chińskie pieśni i poezję, ćwiczył kaligrafię oraz grał w tenisa stołowego. – Niosę na swoich barkach imię Pakistanu, a wraz z nim nadzieje 250 milionów Pakistańczyków – powiedział pilot podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano skład załogi. AFP podkreśliła, że przemawiał po angielsku i mandaryńsku.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif we wpisie na X określił misję jako historyczną i podziękował przywódcy Chin, Xi Jinpingowi. Podkreślił, że przyjaźń pakistańsko-chińska „sięga już wyżej niż Himalaje, aż w przestrzeń kosmiczną”.

Kubańczycy zaczynają żyć krócej

Średnia długość życia na Kubie spadła po raz pierwszy od 1950 r., kiedy na wyspie zaczęto prowadzić statystyki – wynika z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przebywający w Hawanie dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że między 2020 r. a 2025 r. średnia długość życia mieszkańców Kuby zmniejszyła się z 78,8 do 74,4 lat. W tym samym okresie wskaźnik umieralności niemowląt wzrósł na Kubie z 4 do blisko 10 zgonów na 1000 urodzeń. Zwiększył się też wskaźnik zgonów matek – z 37,4 na 1000 urodzeń w 2019 r. do 44,1 w 2025 r.

Szef WHO zapowiedział, że w najbliższym czasie kierowana przez niego organizacja przekaże Kubie 2 mln dolarów na wsparcie programu szczepień dzieci oraz na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Niezależne media kubańskie, które komentują deklaracje szefa WHO, podkreśliły, że spadek średniej życia na wyspie nastąpił jeszcze przed nasileniem się kryzysu energetycznego w styczniu. Od tego czasu wyspa boryka się z notorycznymi przerwami w dostawach elektryczności; mieszkańcom kraju w coraz większym stopniu dają się też we znaki pogłębiające się trudności z dostępem do dóbr codziennego użytku. Pod koniec października niezależny portal CiberCuba poinformował, że w tym roku głodu mogło doświadczyć nawet ok. jednej trzeciej populacji wyspy.