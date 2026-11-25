Jak opisuje WP, w 2022 r. Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymała cztery raty subwencji - razem 6,87 mln zł. Na Fundusz Ekspercki trafiło wtedy blisko 700 tys. zł.

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Według ustaleń dziennikarzy, 54 proc. wydatków funduszu trafiło w 2022 r. do 19 osób - w sumie to prawie 374 tys. zł. Pozostałą kwotą opłacano faktury. Środki trafiały m.in. do fundacji Grzegorza Brauna.

Wizyta w rosyjskiej ambasadzie

Sześć przelewów na łączną kwotę 36 729 zł otrzymał z Funduszu Eksperckiego Piotr Heszen. To działacz związany z Grzegorzem Braunem. 11 czerwca 2026 r. wziął udział w przyjęciu w ambasadzie Rosji w Warszawie z okazji Dnia Rosji. Na imprezę przygotował pismo, w którym wzywał do normalizacji stosunków z Rosją. Na wydarzeniu towarzyszył mu Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Jak podaje WP, Heszen pieniądze z Konfederacji miał otrzymać m.in. za opracowania dotyczące Covid-19 i działań rządu w czasie pandemii, a także kwestii praw nadawanych Ukraińcom w Polsce.

Skarbnik partii Michał Wawer podkreśla, że obecnie Heszen nie jest zatrudniony przez Konfederację, więc formacja nie odpowiada za jego wizyty m.in. w rosyjskiej ambasadzie.

Skalik i powiązane z nim podmioty z dofinansowaniem

Ponad 101 tys. z subwencji Konfederacji w 2022 r. otrzymał też Włodzimierz Skalik. Dzisiaj to poseł Korony Grzegorza Brauna, wtedy jednak jeszcze nie był parlamentarzystą. Takie same kwoty otrzymali Michał Wawer i Witold Tumanowicz.

Partia tłumaczy, że były to wynagrodzenia z tytułu zawodowego pełnienia funkcji we władzach. Skalik i Tumanowicz byli w Radzie Liderów, a Wawer był skarbnikiem.

Sam Skalik przekazał WP, że była to „rzeczywista, bieżąca praca organizacyjna i zarządcza”, a z wynagrodzenia pokrywał np. koszty podróży związanych z funkcją w partii.

Pieniądze z Konfederacji płynęły też do czterech podmiotów związanych ze Skalikiem. Chodzi o ponad 78 tys. zł, które trafiły m.in. do Fundacji Pobudka i Fundacji Osuchowa.

WP przypomina, że Skalik również wielokrotnie wygłaszał prorosyjskie poglądy. W 2025 r. jako jedyny poseł zagłosował przeciwko uchwale potępiającej działania Rosji w związku z dronami, które rozbiły się w Polsce. Poseł przekonuje, że zrobił to w proteście przeciwko trybowi przyjęcia uchwały - domagał się bowiem wcześniejszej debaty.

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Wilk i wizyta na Krymie

Konfederacja opłacała także kancelarię adwokacką byłego posła Jacka Wilka, który w 2022 r. otrzymał cztery przelewy z Funduszu Eksperckiego na kwotę ponad 12,6 tys. zł. Było to wynagrodzenie za opinie prawne. WP przypomina, że w 2018 r. Wilk pojawił się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w okupowanej przez Rosję Jałcie i udzielił wywiadu Sputnikowi, w którym powiedział, że jest „pierwszy raz w Rosji”. Zaproszenia na wydarzenia rozsyłał Janusz N., dziś oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Dziś Wilk jest związany z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

WP wskazuje także na kontrowersje związane z formułą działalności Funduszu Eksperckiego. Ustawa przeznacza fundusz na ekspertyzy i działalność wydawniczo-edukacyjną. Tymczasem wiceprezeska Ruchu Narodowego Anna Bryłka, zanim została europosłanką, otrzymywała w 2022 r. comiesięczny przelew o nazwie „wynagrodzenie za bieżący miesiąc”. Partia przekonuje, że stali eksperci formacji przygotowują „dziesiątki” analiz miesięcznie, które służą władzom przy podejmowaniu decyzji m.in. w kwestii głosowania w parlamencie.