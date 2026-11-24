W piątek trzy rosyjskie rakiety spadły na polskie terytorium i żadnej nie zestrzeliliśmy, choć – jak zapewnia wojsko – chcieliśmy. W poniedziałek wieczorem w naszą przestrzeń powietrzną znów wleciał rosyjski dron – według źródeł zbliżonych do MON obserwacyjny – który przez osiem minut zataczał pętlę aż pod Chełm. Pozwoliliśmy mu odlecieć, a zebrane informacje zapewne trafiały do Rosjan na bieżąco. Dla Moskwy to cenna lekcja: można bez strat zdobyć dane i po raz kolejny uświadomić nam i światu, że jesteśmy bezbronni.