Agencja dpa powołała się na odpowiedź na interpelację, którą złożył poseł do parlamentu Saksonii Rico Gebhardt z Lewicy.

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Strucla bożonarodzeniowa (Christstollen) to tradycyjne niemieckie ciasto bożonarodzeniowe z bakaliami, obsypane grubą warstwą cukru pudru. Ta, która trafiła do Watykanu, ważyła około czterech kilogramów i pochodziła z Rudaw w Saksonii.

Kretschmer odwiedził papieża we wrześniu. Ciasto nie poleciało jednak samolotem razem z członkami saksońskiego rządu. Karton był zbyt duży, by zabrać je na pokład jako bagaż podręczny, a ryzyko uszkodzenia w bagażu rejestrowanym kancelaria landu uznała za zbyt wysokie. Strucla pojechała więc z Drezna do Rzymu samochodem BMW 740d xDrive, prowadzonym przez szofera kancelarii.

Czterokilogramowa strucla z Rudaw. Dlaczego pojechała do Rzymu samochodem?

W samochodzie znalazły się też deska i nóż do strucli, 10 prezentów dla rozmówców premiera, w tym porcelana miśnieńska, flaga Wolnego Państwa Saksonia oraz dokumenty.

Zapasowego ciasta na wymianę nie było. Według kancelarii Saksonii zadbano jednak o to, by się nie połamało, co w saksońskiej tradycji ludowej jest złą wróżbą. Strucla jechała zapakowana w foliowy worek, „by warstwa cukru pudru w miarę możliwości nie została uszkodzona”.

Ponad połowa kosztów transportu strucli przypadła na paliwo i zużycie samochodu. Doszły opłaty za przejazdy autostradami we Włoszech i w Austrii, 18 euro za parkowanie oraz ponad 200 euro na nocleg i dietę kierowcy.