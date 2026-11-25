Według najnowszej 10-dniowej prognozy pogody IMGW najbliższe dni będą wyjątkowo chłodne. Do końca tygodnia w wielu regionach towarzyszyć nam będą opady śniegu.

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Temperatura będzie spadać. Nawet do -6 st. C w niedzielę

Coraz chłodniej zacznie się robić już od środy. W czwartek w dzień termometry będą jeszcze na ogół pokazywać wartości lekko powyżej zera. Temperatura w kraju wyniesie przeważnie od 0 do 2 st. Jedynie na Podlasiu prognozuje się 1 st. C, a w rejonach podgórskich -2 st. C. W piątek mróz chwyci na południu Polski. Termometry pokażą od -3 st. C w górach do 3 st. C na wybrzeżu.

W sobotę temperatury poniżej zera obejmą dużą część Polski. Będzie od -4 st. C na Podlasiu, -3 st. C w górach i około -1 st. C w centrum, na południu i na północy kraju. Jedynie na zachodzie słupki rtęci wskażą 0 st. C. Według prognozy synoptycznej IMGW w niedzielę temperatura może spaść na południu Polski nawet do -6 st. C. Mróz około -3/-4 st. C będzie się utrzymywał szczególnie we wschodniej połowie kraju. Nieco cieplej, od 0 do 2 st. C, będzie na zachodzie.

Od poniedziałku 30 listopada temperatura zacznie stopniowo wzrastać.

Maksymalna temperatura powietrza Foto: IMGW

Wyjątkowo chłodne noce w końcówce listopada

Termometry pokażą nawet -10 st. C na południowych krańcach Polski już w nocy ze środy na czwartek. Tam temperatura przy gruncie może wynieść nawet -12 st. C. W pozostałych częściach kraju będzie od -5 st. C na wschodzie do -1 st. C na północy i w centrum kraju. W czwartek w nocy słupki rtęci wskażą od -5 do -2 st. C. Podobne temperatury będą się utrzymywać w piątkową noc.

W weekend noce będą jeszcze chłodniejsze. W sobotę temperatura spadnie do -8 st. C na południu i wschodzie Polski. Najcieplej, bo około -4 st. C, będzie na zachodzie. Szczególnie zimno zrobi się w niedzielę w nocy. Termometry pokażą od -9 st. C na południu Polski do -3 st. C na północnym zachodzie. Temperatura przy gruncie w rejonach podgórskich może wynieść nawet -17 st. C. Mróz będzie się utrzymywał w nocy w większości regionów również na początku przyszłego tygodnia.

Minimalna temperatura powietrza Foto: IMGW

Opady śniegu w wielu częściach kraju. Potrwają do weekendu

Niskim temperaturom w najbliższych dniach będą towarzyszyć opady śniegu. W środę śnieg lub śnieg z deszczem może spaść w wielu regionach, szczególnie na północy, wschodzie i południu Polski. Opady prognozowane są również w czwartek, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Podobna sytuacja będzie się utrzymywać również w piątek. W weekend opady powinny ustąpić. W sobotę śnieg może spaść głównie w górach. W niedzielę w całej Polsce pogoda będzie słoneczna i mroźna. W kolejnych dniach w różnych częściach kraju prognozowane są opady deszczu.