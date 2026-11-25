Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego w środę po godz. 12 rozpoczął posiedzenie w sprawie kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego Bogdana Święczkowskiego. Posiedzenie odbywa się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest ono jawne. Na salę sądu weszli przedstawiciele mediów oraz liczna publiczność.

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Trybunał Konstytucyjny: trwa posiedzenie ws. przerwy w czynnościach Święczkowskiego

Zarządzenia ws. przerw w czynnościach służbowych prezesa TK, a także jego wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego zostały wydane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października br. Tego samego dnia przedstawiciele grupy osób wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że jako najstarszy stażem sędzia została ona kierującą Trybunałem.

Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy informował, że zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego zostały uchylone. Sędzia Korwin-Piotrowska podkreśliła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

Rzeczników dyscyplinarnych i składy orzekające w sprawach zarządzeń wylosowano 3 listopada. Do składu sądu dyscyplinarnego w sprawie Święczkowskiego wylosowani zostali: Magdalena Bentkowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz. Środowemu posiedzeniu przewodniczy sędzia Bentkowska.

Z kolei na rzecznika dyscyplinarnego w tej sprawie wylosowano sędziego Stanisława Piotrowicza.

Pierwotnie posiedzenie w tej sprawie miało odbyć się 20 listopada. Termin został jednak przełożony na środę, a powodem była przesłana informacja o urlopie Piotrowicza. „Wprawdzie niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego nie tamuje możliwości rozpoznania sprawy, jednak przewodnicząca uznała, że zasadne będzie przyznanie rzecznikowi dyscyplinarnemu możliwości zajęcia stanowiska na rozprawie wyznaczonej w nowym terminie” – przekazywano.

Posiedzenie ws. przerwy w czynnościach Święczkowskiego. Bentkowska: nieobecność nie tamuje postępowania

W środę Piotrowicz nie stawił się na posiedzeniu, nie przesłał także pisemnego stanowiska. Pełnomocnikiem Święczkowskiego jest obecny na sali SO mec. Michał Skwarzyński. Sam Święczkowski również nie pojawił się na środowym posiedzeniu.

– Nieobecność Stanisława Piotrowicza, jak i nieobecność Bogdana Święczkowskiego nie tamuje tego postępowania – poinformowała na początku posiedzenia sędzia Bentkowska.

Natomiast na czwartek wyznaczone jest analogiczne posiedzenie w sprawie sędziego Sochańskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie został Dariusz Szostek; do składu sędziowskiego do rozpoznania tego zarządzenia początkowo wylosowani zostali: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski.

Korwin-Piotrowska wyrażała swoje wątpliwości co do uwzględniania jej w puli możliwych osób losowanych w tych sprawach, ponieważ to ona wydawała te zarządzenia. W rozmowie z PAP Korwin-Piotrowska potwierdziła, że wyłączyła się od orzekania w sprawie Sochańskiego, a w jej miejsce – dodała – wylosowano sędziego Jakuba Stelinę.

Niezależnie od zarządzonych przerw w czynnościach tydzień temu zgromadzenie sędziów w TK uchyliło immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego w związku z przesłanymi jeszcze w końcu października przez prokuratora generalnego wnioskami o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Takie decyzje zgromadzenia wiążą się także z obniżeniem uposażeń obu sędziów, a także z ich zawieszeniem w wykonywaniu czynności.

Święczkowski oświadczył przed tygodniem, że „nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały". – W żadnym wypadku nie jestem zawieszony – podkreślał.