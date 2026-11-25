Gospodarz programu „Rzecz o polityce” Jacek Nizinkiewicz zaprosił do rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym Piotra Gąciarka, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz członka Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” znanego z obrony praworządności w czasach rządów PiS. Sędzia został zapytany kto jest obecnie prezesem Trybunału.

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- Pełniącym obowiązki, bo tam jednak były nieprawidłowości przy wyłanianiu kandydata. Jest nim pan Święczkowski, ponieważ to, że został odsunięty od czynności, a potem zawieszony przez zgromadzenie ogólne TK nie powoduje, że formalnie przestał być prezesem. Ja go nazywam pełniącym obowiązki. W tym sensie, że ten tytuł mu przysługuje, ale jako zawieszony nie może ani orzekać, ani wykonywać żadnych czynności służbowych – powiedział Piotr Gąciarek.

„Zgromadzenie TK musiało zawiesić prezesa Święczkowskiego”

Dodał, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK nie tylko mogło, ale musiało go zawiesić w sytuacji, gdy wpłynął wniosek o uchylenie mu immunitetu. Według Gąciarka nie ma wątpliwości, że ten organ TK podjął uchwałę we właściwym składzie.

„Zwracam uwagę, że w ustawie o organizacji Trybunału Konstytucyjnego jest mowa, że zgromadzenie składa się z sędziów urzędujących. Mamy 15 sędziów formalnie rzecz biorąc, ale pan Wyrembek nie jest sędzią, nie można go wliczać do tej piętnastki. Do urzędujących sędziów trudno zaliczyć także tych, nad których immunitetami głosowano, bo już zostali odsunięcie od czynności. To pan Sochański i pan Święczkowski. Więc większością urzędujących sędziów prezes TK został zawieszony. Ja nie widzę tutaj problemu” - wyjaśnił sędzia.

Pytany o przepisy jakie zastosowano, sędzia Gąciarek wskazał, że dwie trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie.

- Najpierw było odsunięcie od czynności na 30 dni. I prawidłowość tej właśnie decyzji będzie podlegać kontroli przez wyłoniony w losowaniu skład dyscyplinarny TK. Dzisiaj zbierze się on w tej sprawie. Potem było kilka wniosków prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu sędziemu Święczkowskiemu. Więc niezależnie od tego, jak będzie oceniona decyzja sędzi Korwin-Piotrowskiej, to pan Święczkowski jest zawieszony na podstawie uchwały zgromadzenia ogólnego TK – wyjaśnił gość „Rzeczy o polityce”.

Zamach stanu? „Nie, to przywrócenia Trybunału do życia”

Według sędziego Gąciarka w Trybunale nie doszło do zamachu stanu.

- Ja widzę to tak, że grupa ośmiu sędziów, wyłonionych przez parlament, podjęła bardzo trudny wysiłek przywrócenia Trybunału do życia. W Trybunale nie pracuje Minister Sprawiedliwości, nie pracuje premier, nie pracują politycy. Pracują sędziowie. I Trybunał zaczął działać. Bo był nie tylko polityczną wydmuszką, on de facto nie orzekał. Wyroki były nieliczne i zapadały głównie na zapotrzebowanie polityczne, gdy trzeba było orzec, że komisja sejmowa nie może działać, że pan Schab ma być dalej prezesem Sądu Apelacyjnego. Albo gdy trzeba było wydać na polityczne zamówienie ten skandaliczny, tzw. wyrok z udziałem dublerów, zaostrzający drakońskie prawo do przerwania ciąży w Polsce – twierdzi Piotr Gąciarek. Jego zdaniem dziś TK wreszcie działa.

- Po pierwsze przyjęto budżet, uchwalono nowy regulamin, dokonywana jest swoista kwerenda spraw i wreszcie są rozpoznane wnioski o uchylenie immunitetu. Coś się zaczyna dziać. A czy działa w 100 proc., to będzie można powiedzieć, jak zapadnie pierwszy merytoryczny wyrok, badający zgodność ustawy z Konstytucją - mówił sędzia Gąciarek w programie „Rzecz o polityce”.

Prowadzący wyraził wątpliwość, czy obecna sytuacja w TK i protesty przed jego siedzibą, nie wskazują raczej na duopol prawny, skoro część społeczeństwa oraz sam prezydent uznaje, że Bogdan Święczkowski powinien stać na czele Trybunału Konstytucyjnego.

- Ja myślę, że nowy skład TK zacznie być honorowany, bo przecież to nie jest tylko kwestia administracji rządu. Jeżeli odliczymy pana Wyrembaka, który nie jest sędzią, oraz dwóch zawieszonych sędziów, to zostaje tam czterech sędziów wybranych w poprzedniej kadencji. Oni nie stworzą żadnego Trybunału na uchodźctwie. To jest niemożliwe – przekonywał Piotr Gąciarek.

O resecie w TK. „Niedopuszczalna propozycja”

Natomiast prezydent Karol Nawrocki, zdaniem sędziego, kontestuje zmiany, które idą ku dobremu. - Przecież wyroki, które tam zapadną, będą wyrokami zapewne z korzyścią także dla wyborców pana prezydenta, bo przecież tam na pewno będą rozpoznawane skargi o kontrolę ustaw uchwalanych po 13 grudnia 2023 r. przez obecną większość rządzącą - powiedział Piotr Gąciarek.

Dodaje, prezydent chciał doprowadzić do resetu w TK. - Mówimy już o czasie przeszłym, bo ten reset był i on się skończył. Wiemy, że najważniejsza partia opozycyjna powiedziała, że żadnego resetu nie będzie na tych warunkach – wyjaśnił sędzia. Dodał, że sama propozycja resetu była prawnie niedopuszczalna i bez sensu.

- I powiedzmy sobie też jasno, ona była niemoralna, bo niemoralne jest przerywanie kadencji sędziów prawidłowo wybranych – zaznaczył sędzia i dodał: - Niemoralne jest wybranie ludzi, którzy podjęli się trudnego wysiłku naprawy Trybunału Konstytucyjnego. A potem mówienie: wiecie co, taka jest kalkulacja polityczna, teraz to my was zwalniamy, na dzieloną trawkę idziecie. Niemoralne jest nadawanie większych uprawnień prezydentowi wobec Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, kiedy prezydent nie jest mediatorem, nie jest arbitrem, tylko zastosował przemoc i wdarł do TK nadużywając swoich uprawnień.

Najnowszy plan na reset, przedstawiony przez Fundację im. Stefana Batorego, sędzia również skrytykował. Zgodnie z nią sędziowie TK mieliby być wybrani przez Sejm, Senat i Prezydenta, a obecny składu Trybunału Konstytucyjnego zostałby wygaszony. Ślubowanie nowych sędziów prezydent musiałby przyjąć w ciągu siedmiu dni.

- Ja nie rozumiem, dlaczego bardzo zacni i mądrzy eksperci w Fundacji Batorego przedstawiają takie nieracjonalne i szkodliwe pomysły. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego to nie jest zabawa. Politycy lubią takie zabawy w spółkach podległych do rządowi. To nam się często nie podoba jako obywatelom, ale tak jest. (...) Nie widzę absolutnie żadnych powodów, poza polityką i poza zaspokojeniem aspiracji czysto politycznych pana prezydenta, dlaczego miałby on uczestniczyć w wyborze sędziów. Z jakiej racji mamy zwiększać udział prezydenta? Tego nigdy nie było. Trybunał Konstytucyjny istnieje od lat osiemdziesiątych i to byłaby w istocie bardzo poważna w stronę ustroju prezydenckiego – uważa sędzia.

Sędzia Gąciarek: trzeba byłoby zmienić konstytucję. Ale to zły pomysł

Zwrócił uwagę, że obywatele w Polsce wybrali prezydenta o określonych kompetencjach. - Prezydent może wetować ustawy, ma pewien wpływ na powołanie rządu, może skierować ustawę do TK. Ale nie mamy ustroju prezydenckiego, ani półprezydenckiego jak we Francji. Jeżeli dajemy prezydentowi uprawnienie do tego, że może wyrazić zgodę na powołanie sędziów, to następnym razem pan prezydent powie, że chce zgodę na powołanie członków KRS i... na wszystko w zasadzie, na różne inne rzeczy. To tak nie może być. To w takim razie stwórzmy w ogóle nowy projekt konstytucji prezydenckiej. Niech naród to przyjmie w referendum, a potem jak będziemy wybierać nowego prezydenta, to będziemy wiedzieć, że wybieramy nie prezydenta mediatora, tylko wybieramy prezydenta, który ma uprawnienia zbliżone do prezydenta USA. Ale ludzie będą wiedzieć dokładnie, na co głosują - mówił Gąciarek. Przy czym, jego zdaniem to byłby krok w złą stronę: - Bo skoro prezydent nadużył swojej pozycji, to z jakiej racji należy mu przydawać większe uprawnienia?

Zapytany co w takim razie dalej z TK, przed którym wciąż potestują ludzie, sędzia odpowiedział:

- Ludzie mają prawo przyjść do Trybunału, zapoznać się z aktami, złożyć się jakieś pismo, prawda? Więc nie może być tak, że demonstrujemy w ten sposób, że Trybunał jest oblężony. Ci ludzie mają prawo tam być przed Trybunałem, ale w taki sposób, że wejście do TK jest bezpieczne dla pracowników, sędziów i obywateli, którzy są w Trybunale, żeby coś załatwić. Nie chodzi o to, żeby usuwać demonstrantów, ale ja sobie wyobrażam, że policja mogłaby jednak zapewnić jakieś przejście, dojście – wyjaśnił sędzia.