Jedną z najważniejszych zmian jest wyraźne włączenie pośredników pracy platformowej do systemu obowiązków przewidzianych w ustawie. W pierwszej wersji (z 6 sierpnia 2026 r.) zasadniczym adresatem regulacji była cyfrowa platforma pracy. W nowym projekcie pośrednicy zostali wskazani wprost jako podmioty zobowiązane m.in. do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

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W zmienionych przepisach doprecyzowano również definicję samej platformy. Zostaną nią objęte nie tylko osoby fizyczne i prawne, lecz także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Więcej informacji dla inspekcji pracy

Znacznie szerszy będzie zakres danych, które platformy będą musiały przekazywać inspekcji. Chodzi m.in. o liczbę osób wykonujących pracę (z podziałem na rodzaj zawartej umowy i poziom ich aktywności), ogólne warunki umów, liczbę pośredników, z którymi cyfrowa platforma pracy zawarła umowę oraz rodzaj wykonywanej pracy ze wskazaniem rodzajów stosunków umownych. Na żądanie PIP platforma będzie musiała udostępnić również dodatkowe dane, dotyczące m.in. średniego czasu trwania działalności, średniej tygodniowej liczby godzin pracy i średniego osiąganego dochodu.

Zgodnie z nową wersją projektu platforma ma zgłaszać inspekcji zatrudnienie pierwszego pracownika w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia pracy. Wcześniej miała przekazywać taką informację jeszcze przed dopuszczeniem takiej osoby do wykonywania zadań służbowych. Doprecyzowano także obowiązek informowania inspekcji o sądowym ustaleniu istnienia stosunku pracy. Informacja ma być przekazywana w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.





Więcej wykroczeń

Zmodyfikowano także przepisy dotyczące domniemania istnienia stosunku pracy. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości jego wzruszenia. W poprzedniej wersji projekt przewidywał, że może to zrobić platforma lub pośrednik. W nowej może to być też osoba wykonująca pracę. Jeżeli jednak domniemanie kwestionuje platforma lub pośrednik, to na nich spoczywać ma ciężar wykazania, że stosunek prawny łączący strony nie jest umową o pracę.

Zmiany objęły również przepisy karne. Katalog czynów zagrożonych grzywną wzrósł z 15 do 25 pozycji. Wysokość kary pozostała bez zmian – od 2 tys. do 60 tys. zł. Karany będzie m.in. brak regularnego nadzorowania i oceniania wpływu decyzji podejmowanych przez zautomatyzowane systemy monitorujące lub zautomatyzowane systemy decyzyjne na osoby wykonujące pracę za pośrednictwem platformy oraz na ich warunki pracy i równe traktowanie.

Etap legislacyjny: prace w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.