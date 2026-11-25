Plan Mateusza Morawieckiego był dość jasny. Stworzyć w ramach PiS wewnętrzną opozycję wobec nieprzyjaznych mu frakcji „ziobrystów” i „maślarzy”, przyciągnąć do siebie możliwie wielu posłów i lokalnych liderów, a wiosną 2027 r. wyjść z hukiem z Prawa i Sprawiedliwości oraz rozpocząć nawigowanie w stronę wyborczego sukcesu. Nie udało się; Jarosław Kaczyński, w pełni świadom, że ma do czynienia z wyjątkowo poważną frondą, zmusił Morawieckiego do opuszczenia szeregów PiS na długo przed planowanym terminem. I zbyt wcześnie, by polityczna adrenalina pomogła mu pozyskać, a przede wszystkim utrzymać elektorat. Dlatego Rozwój Plus, mimo całkiem obiecujących sondaży tuż po ogłoszeniu frondy, dziś balansuje na progu wyborczym, a coraz częściej pod nim.