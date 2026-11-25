Koniec roku to czas podsumowań. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych form rocznego bilansu jest organizowany przez „Przegląd Sportowy” wybór najlepszego sportowca Polski. Niedawno poznaliśmy pełną listę tegorocznych nominowanych. Kibice głosują na swoich ulubieńców lub na tych, którzy w ich ocenie osiągnęli w tym roku najwięcej. Jedni postawią na medalistów olimpijskich, inni na triumfatorów siatkarskich Mistrzostw Europy, część doceni zwycięstwa w tenisowych turniejach czy sukcesy klubowe. Kibice już dyskutują i przerzucają się swoimi typami, wyliczają wielkich nieobecnych. Lubię ten spektakl. Sama wprawdzie nie głosuję, ale mam swoich faworytów.