Wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu mają być tematem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, które zebrało się we wtorek rano.

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Trybunał Konstytucyjny: trwa zgromadzenie ws. immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego

W ciągu ostatnich tygodni szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy aresztowanie.

O godz. 9 we wtorek Święczkowski pojawił się przed siedzibą TK, gdzie zażądał wpuszczenia do siedziby oraz tego, by - jak mówił - „osoby uzurpujące sobie prawo do bycia w Trybunale Konstytucyjnym” opuściły budynek TK. - Zaprzestańcie przestępczych spotkań, które mają na celu pozbawienie mnie wolności oraz wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu – powiedział Święczkowski.

Zgodnie z zarządzeniem Anny Korwin-Piotrowskiej, datowanym na 4 listopada, zgromadzenie zwołane zostało na godz. 9 we wtorek w siedzibie TK, a na godz. 12 zaplanowane wysłuchanie sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.

Odnosząc się do tej ostatniej kwestii Święczkowski powiedział we wtorek rano w Polsce24, że otrzymał SMS od Korwin-Piotrowskiej, zgodnie z którym może się on pojawić o godz. 12, ale „w Sądzie Okręgowym w Warszawie na Alei Solidarności”. - Więc nie wiemy tak naprawdę, gdzie się odbywa to zgromadzenie ogólne, które oni tak nazywają, bo to jest spotkanie towarzyskie – powiedział. Święczkowski dodał, że nie pojawi się w sądzie o godz. 12.

Pytany o swoje dalsze plany na ten tydzień odparł, że „zobaczymy, co się stanie”. Dodał, że „jest spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować”.

Wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu

Jak informowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi TK odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (l. 2016-2022).

Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na po ciągnięcie go do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października, po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Kolejny wniosek został skierowany na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez PK systemu Hermes.

W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów – jak podała – braków formalnych.

Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.

Anna Korwin-Piotrowska kieruje pracami TK. Dziś trzecie zgromadzenie sędziów Trybunału

Wtorkowe zgromadzenie w TK jest już trzecim zwołanym przez Korwin-Piotrowską od 30 października. Zarządzenie sędzi Korwin-Piotrowskiej o zwołaniu zgromadzenia na wtorek 17 listopada, opublikowano 6 listopada na stronie TK. Korwin-Piotrowska zarządziła też wtedy doręczenie odpisów wniosków sędziom Święczkowskiemu oraz Sochańskiemu „wraz z zawiadomieniem, że czynność wysłuchania sędziów odbędzie się 17 listopada o godz. 12”.

- Spodziewamy się obecności sędziego Święczkowskiego, który ma prawo złożyć wyjaśnienia w każdej ze spraw objętych wnioskami o uchylenie immunitetu - mówiła w poniedziałek Korwin-Piotrowska.

Jak zaznaczyła - pytana o kworum wymagane na wtorkowym zgromadzeniu - „to Zgromadzenie Ogólne zadecyduje, jakie kworum jest niezbędne i wymagane wedle obowiązujących przepisów prawa i czy takie kworum jest”.

Z kolei prokurator generalny podkreślił w poniedziałek, że „TK powinien zacząć działać, rozpoznać wnioski prokuratury i pokazać, że nie ma ludzi ponad prawem”. - Mam nadzieję, że dołączą do niego (zgromadzenia - PAP) sędziowie wybrani w czasach PiS - dodał Żurek.

Również w poniedziałek mec. Bartosz Lewandowski, który – jak wskazał we wpisie na portalu X - jest pełnomocnikiem Święczkowskiego, poinformował o skierowaniu oficjalnego pisma do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Prokuratury Krajowej oraz „szefów wszystkich innych służb w Polsce”. Dodał, że w piśmie tym przedstawił „stan prawny i faktyczny po siłowym zajęciu przez rząd konstytucyjnego organu państwa, a który uniemożliwia naruszenie nietykalności pana prezesa, a także jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie”.